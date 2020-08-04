Испания за полгода потеряла 27 миллионов туристов и 28 миллиардов евро из-за пандемии

Туристический сектор Испании потерял 27,3 миллиона посетителей и 28,4 миллиарда евро в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Такие данные опубликовало национальное статистическое агентство, сообщает «Европейская правда» со ссылкой наEl Pais.

Испания за полгода потеряла 27 миллионов туристов и 28 миллиардов евро из-за пандемии

Без туристов

В июне в Испанию прибыли 204 926 иностранных туристов, что на 97,7% меньше, чем в том же месяце предыдущего года.

За пол года в стране зарегистрировали всего 10,8 млн посетителей, что на 71,7% меньше, чем за тот же период 2019 года и 11 млрд 840 млн евро дохода, что составляет падение на 70,6%.

Откуда больше всего туристов

Традиционно больше всего туристов летом приезжало из Великобритании, но в июне основной вклад внесла Франция с 64 895 туристами, что на 93,2% меньше, чем в июне прошлого года.

Германия и Нидерланды были следующими странами, которые отправили больше всего туристов в Испанию, 33 740 (на 97,4% меньше) и 12 321 (на 96,9% меньше), соответственно.

Больше всего туристов в июне посетили Каталонию — 76 634 человек, но эта цифра означает падение туристического потока на 96,5%, как и в других автономных сообществах.

По данным за полугодие наиболее посещаемым регионом были Канарские острова — 2,7 млн туристов. Каталония приняла 2,3 миллиона туристов за этот период, что на 74% меньше, Андалусия — 1,5 миллиона, на 72,5% меньше, в то время как падение в Мадриде составляет 63,8%, с 1,4 миллиона человек.

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