Испания за полгода потеряла 27 миллионов туристов и 28 миллиардов евро из-за пандемии

В июне в Испанию прибыли 204 926 иностранных туристов, что на 97,7% меньше, чем в том же месяце предыдущего года.

За пол года в стране зарегистрировали всего 10,8 млн посетителей, что на 71,7% меньше, чем за тот же период 2019 года и 11 млрд 840 млн евро дохода, что составляет падение на 70,6%.

Откуда больше всего туристов

Традиционно больше всего туристов летом приезжало из Великобритании, но в июне основной вклад внесла Франция с 64 895 туристами, что на 93,2% меньше, чем в июне прошлого года.

Германия и Нидерланды были следующими странами, которые отправили больше всего туристов в Испанию , 33 740 (на 97,4% меньше) и 12 321 (на 96,9% меньше), соответственно.

Больше всего туристов в июне посетили Каталонию — 76 634 человек, но эта цифра означает падение туристического потока на 96,5%, как и в других автономных сообществах.

По данным за полугодие наиболее посещаемым регионом были Канарские острова — 2,7 млн туристов. Каталония приняла 2,3 миллиона туристов за этот период, что на 74% меньше, Андалусия — 1,5 миллиона, на 72,5% меньше, в то время как падение в Мадриде составляет 63,8%, с 1,4 миллиона человек.