Остаток средств на ЕКС за июль сократился почти на треть

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в июле сократился на 31,7% с 75,701 млрд гривен на 1 июля до 51,693 млрд гривен — на 1 августа. Об этом говорится в сообщении Госказначейства.

Остаток средств на ЕКС за июль сократился почти на треть
Фото: finbalance.com.ua

Как менялся остаток на ЕКС

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2020 году составлял 10,517 млрд гривен (по состоянию на 1 апреля), а максимальный – 75,701 млрд гривен по состоянию на 1 июля.

Показатель на начало июля был рекордным - 75,701 млрд гривен.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2019 году составлял 8,196 млрд гривен (по состоянию на 1 марта), а максимальный – 61,83 млрд гривен — на 1 сентября.

Ранее сообщалось

  • Остаток средств на ЕКС бюджета вырос почти вдвое в течение мая. По состоянию на 1 июня составляет 32,49 миллиарда гривен.
  • Остаток средств на ЕКС в июне увеличился на 84,3% в 2,3 раза — с 32,489 млрд гривен (на 1 июня) до 75,701 млрд гривен (на 1 июля).
  • В 2019 году остаток средств на ЕКС увеличился с 9,861 млрд гривен до 17,547 млрд гривен.
  • В 2018 году остаток средств на ЕКС увеличился с 5,099 млрд до 9,861 млрд гривен.

Что такое Единый казначейский счет

Единый казначейский счет — это основной счет государства, из которого она осуществляет расчеты за своими расходами в пределах предусмотренного бюджетного плана.

Остаток на этом счете непостоянный и зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes назвал самые дорогие мировые брендыForbes назвал самые дорогие мировые бренды
Электроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августаЭлектроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августа
Финтех-единорог с украинскими корнями Revolut собрал $580 миллионов инвестицийФинтех-единорог с украинскими корнями Revolut собрал $580 миллионов инвестиций
Запорожкокс провел еще один этап модернизации производстваЗапорожкокс провел еще один этап модернизации производства
В ОАЭ запустили первую в стране атомную электростанциюВ ОАЭ запустили первую в стране атомную электростанцию
Блок рекламы


Похожие новости
Украинские банки за полгода получили почти миллиард «налички» — НБУУкраинские банки за полгода получили почти миллиард «налички» — НБУ
За первое полугодие киевские аудиторы обеспечили возмещение потерь почти на 38 млн гривенЗа первое полугодие киевские аудиторы обеспечили возмещение потерь почти на 38 млн гривен
Из-за вспышки африканской чумы свиней на Белоцерковщине сожгли почти 4 тысячи животныхИз-за вспышки африканской чумы свиней на Белоцерковщине сожгли почти 4 тысячи животных
Госдолг Украины за месяц вырос почти на $3 миллиардаГосдолг Украины за месяц вырос почти на $3 миллиарда
Немецкая сталелитейная компания Salzgitter Group потеряла почти 1 млрд евро на продажахНемецкая сталелитейная компания Salzgitter Group потеряла почти 1 млрд евро на продажах
Приватбанк утверждает, что экс-владельцы отмыли почти $800 миллионовПриватбанк утверждает, что экс-владельцы отмыли почти $800 миллионов
На мировом рынке сократился дефицит медиНа мировом рынке сократился дефицит меди
SSAB ожидает улучшения спроса на сталь в третьем кварталеSSAB ожидает улучшения спроса на сталь в третьем квартале
АМКР хочет покупать электроэнергию непосредственно на АЭСАМКР хочет покупать электроэнергию непосредственно на АЭС
За неделю НБУ продал почти 350 млн долл для поддержки курса гривниЗа неделю НБУ продал почти 350 млн долл для поддержки курса гривни
Последние новости
Подгружаем последние новости