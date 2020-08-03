Опросы ЮНИСЕФ: большинство родителей поддерживают получение "бэби-боксов", а не денежной выплаты вместо них

8 из 10 семей хотели бы получать натуральную, а не денежную помощь.

Согласно опросу Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), большинство родителей поддерживают получение натуральной помощи в виде "Пакета малыша", который выдают при рождении ребенка, а не его замену денежной выплатой.

В 2018 году только 35% родителей предпочитали пакет денежной выплате, а теперь 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде. Об этом говорится в пресс-релизе ЮНИСЕФ по итогам опроса.

Отмечается, что, кроме вещей, родители получают с «бэби-боксом» материалы для раннего развития ребенка и материалы, например, о вакцинации и грудном вскармливании. Таким образом, кроме материальной поддержки, семья получает важную информацию, которая воспитывает навыки позитивного родительства и помогает снизить напряжение в подготовке к новорожденному.

Подчеркивается, что в течение двух лет, когда украинские родители получают "пакеты малыша", Министерство социальной политики прислушивалось к пожеланию семей и улучшало его наполнение. За два года количество предметов в пакете выросло в 2,5 раза.

"Аналитика ЮНИСЕФ подтверждает и экономическую эффективность пакетов малыша для семейного бюджета. Согласно недавнему опросу ЮНИСЕФ, положительное влияние программы на семейный бюджет почувствовали 79% бенефициаров. Почти половине (49%) получателям «Пакеты малыша» удалось существенно сэкономить на покупке товаров для младенца на первых месяцах жизни", - добавили в ЮНИСЕФ.

Сейчас товары из пакета в розницу обойдутся родителям дороже на 50-200%. Родители, которые получали пакет, высоко оценивают пользу программы и качество наполнения. В среднем наполнение оценивают на 4,8 балла из 5 возможных. Более половины получателей считают содержание достаточным и исчерпывающим.

"Мы призываем Правительство продлить программу «Пакет малыша», которая поддерживает семьи новорожденных по всей Украине. Абсолютное большинство родителей поддерживают эту инициативу и отмечают ее влияние на собственный бюджет", - отмечает Лотта Сильвандер, глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине.

Напомним, что на прошлой неделе правительство приняло решение о монетизации единовременного пособия при рождении ребенка. Вместо так называемого бэби-бокса с необходимыми для роженицы и малыша вещами родители новорожденных смогут получить 5000 гривен.

Родители могут обратиться за компенсацией в течение 12 месяцев с рождения ребенка и потратить средства исключительно на приобретение одежды, обуви, средств гигиены, текстиля для малыша и средств гигиены для рожениц. Средства будут перечислять на карточку банка, которую родители получат при рождении ребенка.

Бэби-боксы выдают с сентября 2018 года. Они содержат 25 вещей, которые необходимы малышам и мамам сразу после рождения. Общая стоимость бокса должна составлять 5000 гривен.