Президент подписал закон о снижении «зеленого» тарифа

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников, который призван снизить и реструктуризировать «зеленый» тариф. Об этом сообщается на сайте парламента.

Президент подписал закон о снижении «зеленого» тарифа
Фото: vinur.com.ua

Что предусматривает законопроект

Законопроект, в частности, предусматривает снижение «зеленого» тарифа (з/т) для введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015-го до 31 декабря 2019 года солнечных станций свыше 1 МВт на 15%, для ВЭС с турбинами 2000 кВт – на 7,5%.

Депутаты также поддержали предложение предоставить возможность компаниям, которые уже начали строительство электростанций, завершить объект до 31 октября 2020 года (вместо 1 июля 2020 года) и зафиксировать снижение тарифа на уровне 2,5%.

Также документ устанавливает предельный размер «зеленого» тарифа для объектов возобновляемой энергетики, введенных в эксплуатацию до 30 июня 2015 года, что позволит уменьшить размер «зеленых» тарифов для таких объектов до 52%.

Напомним

  • 21 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников, который призван снизить и реструктуризировать «зеленый» тариф.
  • Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и комуслуг может пересчитать «зеленые» тарифы на заседании 1 августа.
  • В мае 2020 года Министерство энергетики и защиты окружающей среды разработало условия меморандума о сокращении «зеленого» тарифа для солнечных электростанций (СЭС) на 15%, для ветровых электростанций (ВЭС) – на 7,5%. Предлагалось установить верхнее ограничение тарифа на уровне 22 евроцента за кВт*ч.

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