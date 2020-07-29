Асфальтовый завод на Оболони сфальсифицировал общественные слушания чтобы получить разрешение на выбросы, - депутат Киевсовета

Асфальтовый завод на Оболони сфальсифицировал общественные слушания чтобы получить разрешение на выбросы, - депутат Киевсовета

Асфальтовый завод на столичной Оболони сфальсифицировал общественные слушания и при их помощи попытался получить в Управлении экологии и природных ресурсов Киевской горгосадминистрации (КГГА) разрешение на выбросы в атмосферу без проведения реконструкции.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице депутата Киевсовета Константина Богатова (внефракционный,член депутатской группы “Киевская команда”) в Facebook.

Депутат заявил, что закрытый ранее на столичной Оболони асфальтовый завод, который перерабатывал до 30 тысяч тонн старого асфальта в час, сфальсифицировал проведения Общественных слушаний. По результатам таких слушаний оказалось, что община Оболони якобы выступает за работу асфальтового завода в их районе.

Также Константин Богатов сообщил, что Управление экологии и природных ресурсов КГГА “поверило” заводу и попыталось дать разрешение на выбросы без проведения реконструкции.

Депутат сообщил, что мэр Киева создал комиссию для разбирательства в фальсификации общественных слушаний. Он также рассказал, что комиссия Киевсовета по вопросам законности направила материалы о фальсификации общественных слушаний в Нацполицию, а транспортная комиссия столичного горсовета поручила Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА провести служебную проверку и привлечь виновных к ответственности.

Отметим, что асфальтовый завод КП “Автодорсервис” весной прошлого года начал процедуру получения разрешения КГГА на осуществление выбросов в атмосферу. По данным Оболонской райгосадминистрации (РГА) в Киеве, предприятие в марте 2019 года оповестило общественность о намерениях получить такое разрешение через газету.

Ранее KV сообщала, что еще с 2016 года жители Оболонского района города Киева требуют перенести КП “Автодорсервис”, который занимается производством и реализацией асфальтобетонной смеси, за пределы столицы. Со временем количество жалоб на загрязнение воздуха КП "Автодорсервис" только увеличилось. Киевляне уверены, что руководство скрывает информацию об отходах, связанных с его деятельностью.

Напомним,в октябре 2018 года активисты Оболонского района столицы вышли на акцию, на которой символически опечатали асфальтовый завод КП “Автодорсервис” (*). 15 октября 2018 года у предприятия истек срок разрешения на выбросы, и жители тогда высказывали опасения насчет возможного продления разрешения. Также они сомневались в выполнении обещания о переносе завода за пределы Киева.

Отметим, что , после увольнения 18 июля 2018 года начальника КП “Автодорсервис” Василия Дорошенко, временным исполнителем его обязанностей с ноября 2018 года назначен замначальника предприятия Андрей Демкин. КП “Автодорсервис” подчиняется Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который с 6 февраля 2020 года возглавляет Валентин Осипов. Сферу транспорта со 2 марта 2020 года курирует замглавы КГГА Александр Густелев.

КП “Автодорсервис” находится в Оболонском районе Киева по адресу: ул. Куреневская, 16.

* КП “Автодорсервіс” (код ЄДРПОУ: 30441310)

Фото: Константин Богатов в Facebook.


Игорь Бровко, КиевВласть

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