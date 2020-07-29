Kumba ожидает снижения цен на руду до 90 долл к концу года

Компания Kumba Iron Ore ожидает, что цены на сталеплавильное сырье снизятся во второй половине этого года по мере увеличения поставок из Бразилии , передает Bloomberg.



"Мы должны увидеть некоторую умеренность, когда цена упадет до уровня 90 долл. за тонну до конца года, что по-прежнему очень хорошая цена", - сказал Тимо Смит, руководитель отдела маркетинга в Kumba Iron Ore во вторник 28 июля.



В первой половине года крупнейший в Африке производитель железной руды получил среднюю цену в 93 долл. за тонну, что на 14% ниже, чем годом ранее, несмотря на восстановление спроса в Китае после вспышки коронавируса. В то время как Kumba выиграла от более слабого ранда, который снижает затраты для южноафриканских компаний, пандемия сдерживала производство.



Kumba сократила свои промежуточные дивиденды до уровня, эквивалентного 75% от общей прибыли с 98% годом ранее, хотя выплаты все еще находятся на верхнем уровне целевого диапазона. Эти доходы, за исключением некоторых разовых статей, упали на 17% до 8,4 млрд рандов (508 млн долл).

