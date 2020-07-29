Госдолг Украины за месяц вырос почти на $3 миллиарда

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 июня 2020 года составил 2 269,17 млрд грн или $85,01 млрд. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Фото: epravda.com.ua

Как вырос госдолг

По данным Минфина, в течение июня 2020 года сумма долга Украины выросла в гривневом эквиваленте на 59,71 млрд грн (на 2,7%), а в долларовом эквиваленте долг увеличился на $2,89 млрд (на 3,5%).

По состоянию на 30 июня внешний долг составил 1 364,38 млрд грн (60,13% от общей суммы долга) или $51,12 млрд, внутренний долг — 904,79 млрд грн (39,87%) или $33,90 млрд.

Сколько долгов нужно погасить

В течение 2020 года Минфину Украины необходимо погасить 346 млрд гривен долгов, без учета 145 млрд на обслуживание долгов, которые государство платит из расходной части бюджета.

Отмечается, что 216 млрд из 346 млрд — это внутренний долг, 130 млрд грн — внешний долг. Эта сумма сопоставима с объемом погашений, которые Украина делала в предыдущие годы, но все еще является значительной.

Сколько нужно будет привлечь

Поскольку в результате коронакризиса снизились поступления в бюджет и выросли расходы, плановый дефицит госбюджета был увеличен более чем в три раза: с 96 до 298 млрд грн.