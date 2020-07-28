На прошлой неделе банки выдали «доступных» кредитов на 638 миллионов

Банки в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» на прошлой неделе заключили 196 новых кредитных соглашений на общую сумму 638 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Фото: epravda.com.ua

Сколько кредитов выдали за эту неделю

«В рамках Государственной программы „Доступные кредиты 5-7-9%“ уполномоченные банки за прошедшую неделю заключили 196 новых кредитных соглашений на общую сумму 638 миллионов гривен.

В целом, по состоянию на 27 июля 2020 года, уже выдано 1446 кредитов на общую сумму 2,413 миллиарда гривен», — говорится в сообщении.

Какие кредиты пользуются спросом

Наибольшим спросом бизнеса продолжают пользоваться кредиты на рефинансирование ранее полученных займов.

За прошлую неделю портфель рефинансированных кредитов в рамках программы вырос на полмиллиарда гривен (564 миллиона гривен). Он уже превысил полтора миллиарда гривен (1,637 миллиарда гривен) и продолжает расти.

Сумма заявок на рефинансирование составила 6,464 миллиарда гривен с момента запуска этого антикризисного продукта.

Выбрать кредит наличными

Стабильно высоким остается спрос бизнеса на инвестиционные кредиты в рамках Программы. По состоянию на 27 июля сумма заявок на получение займов в рамках этого продукта составила 5,129 миллиарда гривен.

Уполномоченные банки с момента запуска Программы уже выдали инвестиционных кредитов на сумму 757,30 миллиона гривен, что позволило обновить основные фонды предпринимателей на сумму около 1 миллиарда гривен.

По состоянию на сегодня кредит в рамках Программы можно получить уже в 18-ти банках (список).

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