Цена аренды квартир в городах Италии упала до исторического минимума
Стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры в крупных городах Италии упала в среднем на 70 евро в период апреля-июня 2020 года. Это самое резкое квартальное падение цены за период ведения современной статистики, отслеживающей динамику данного показателя. Об этом сообщает агентство по недвижимости HousingAnywhere, пишет Лига.
Что по чем
Средняя цена аренды квартиры с одной спальней в центральной части Милана упала до 1 096 евро в месяц по данным на начало июля 2020 года (сокращение на 7,8%). В апреле средняя цена аренды подобных апартаментов составляла 1 188 евро в месяц.
В Турине также падение цены составило 7,8% с 881 евро в месяц на конец первого квартала до 812 евро на начало июля.
Во Флоренции аренда сократилась за указанный период с 986 евро до 918 евро (падение на 6,9%).
Агентство отмечает, что среди других крупных европейских городов только в Берлине зафиксировано значительное сокращение стоимости аренды жилья (на 5% за второй квартал до 1 086 евро).
В остальных европейских городах ставка месячной аренды однокомнатной кварты в центре сократилась незначительно: максимум на 2,4% (Валенсия, Мадрид). А в некоторых даже выросла: Мюнхене (на 0,5%), Гааге (0,3%) и Вене (на 3,5%).