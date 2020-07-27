Курс биткоина поднялся выше $10 000. Ethereum — дороже $300

Курс биткоина впервые с начала июня поднялся выше $10 000. Об этом пишет РБК.

Курс биткоина поднялся выше $10 000. Ethereum — дороже $300

Торги биткоина на бирже

Сейчас монета стоит $10 200, в моменте цена достигала $10 300, рост за последние сутки составил 5,5%. Объем торгов активом за 24 часа вырос почти на 50%, до $24 млрд. Доля BTC на крипторынке — 61,4%.

Как торгуются альткоины

Подорожали и альткоины. В последние дни наиболее существенный рост показывает Ethereum. За минувшие сутки его курс увеличился на 7,2% и теперь составляет $324. В предыдущий раз монета торговалась на этом уровне в июне 2019 года.

Токен XRP показал динамику слабее, чем BTC и ETH. Цена монеты, несмотря на рост в последние дни, сейчас находится в «красной зоне». За сутки актив подешевел на 1,5%, до $0,215, и пока что не смог обновить максимум в $0,235, установленный в феврале.

Из ста ведущих по капитализации криптовалют наибольший рост показал токен Elrond — рост за сутки на 38%.

Сильнее других подешевел альткоин Band Protocol, за тот же период потеряв 17% стоимости. Вместе с тем капитализация крипторынка достигла $306 млрд, предыдущий максимум этого года был поставлен в феврале на отметке в $308 млрд.

На прошлой неделе аналитик Чарльз Эдвардс предположил, что цена биткоина вырастет как минимум вдвое. Это произойдет, если американские банки начнут вкладывать в криптовалюту свои активы.

Компании могут использовать ее для инвестиций или для хеджирования рисков.

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