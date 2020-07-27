НБУ продлил действие упрощенных правил оценки кредитного риска

Национальный банк продлил до 30 ноября действие упрощенных правил оценки кредитного риска при реструктуризации кредитов, которые осуществляются банками в ответ на экономические проблемы заемщиков, обусловленные пандемией коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Фото: bank.gov.ua

Также из групповой оценки кредитного риска не будут изыматься кредиты, условиями реструктуризации по которым предусмотрено проведение платежей с более редкой периодичностью или в меньшем объеме, чем предусмотрено требованиями Положения №351.

Кроме того, для непрерывности кредитной поддержки государственного сектора предусмотрено право банков при оценке кредитного риска по кредитам, предоставленным бюджетным учреждениям, не принимать во внимание информацию о состоянии выполнения ими доходной части бюджета в 2020 году.

Указанные изменения предусмотрены постановлением Правления НБУ от 24 июля 2020 г. №105 «О внесении изменений в постановления Правления Национального банка Украины от 26 марта 2020 года №39».

Постановление вступило в силу с 25 июля 2020 г.

Напомним

Ранее Нацбанк решил помочь банкам преодолеть трудности, которые обрушились на финансовую систему страны вследствие эпидемии #Covid-19# и внедренных карантинных мер.

Так, в НБУ сообщили, что будут сохранять присутствие на валютном рынке Украины согласно Стратегии валютных интервенций Нацбанка на 2016-2020 г. и поддерживать ликвидность банков через стандартные инструменты рефинансирования.