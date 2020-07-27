НБУ продлил действие упрощенных правил оценки кредитного риска

Национальный банк продлил до 30 ноября действие упрощенных правил оценки кредитного риска при реструктуризации кредитов, которые осуществляются банками в ответ на экономические проблемы заемщиков, обусловленные пандемией коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

НБУ продлил действие упрощенных правил оценки кредитного риска
Фото: bank.gov.ua

Также из групповой оценки кредитного риска не будут изыматься кредиты, условиями реструктуризации по которым предусмотрено проведение платежей с более редкой периодичностью или в меньшем объеме, чем предусмотрено требованиями Положения №351.

Кроме того, для непрерывности кредитной поддержки государственного сектора предусмотрено право банков при оценке кредитного риска по кредитам, предоставленным бюджетным учреждениям, не принимать во внимание информацию о состоянии выполнения ими доходной части бюджета в 2020 году.

Указанные изменения предусмотрены постановлением Правления НБУ от 24 июля 2020 г. №105 «О внесении изменений в постановления Правления Национального банка Украины от 26 марта 2020 года №39».

Постановление вступило в силу с 25 июля 2020 г.

Напомним

Ранее Нацбанк решил помочь банкам преодолеть трудности, которые обрушились на финансовую систему страны вследствие эпидемии #Covid-19# и внедренных карантинных мер.

Так, в НБУ сообщили, что будут сохранять присутствие на валютном рынке Украины согласно Стратегии валютных интервенций Нацбанка на 2016-2020 г. и поддерживать ликвидность банков через стандартные инструменты рефинансирования.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минфин не согласен с МВФ в прогнозах о падении экономики УкраиныМинфин не согласен с МВФ в прогнозах о падении экономики Украины
Гороховский проиграл суд ПриватбанкуГороховский проиграл суд Приватбанку
Кабмин распределил 100% средств Фонда борьбы с COVID-19Кабмин распределил 100% средств Фонда борьбы с COVID-19
Во время реконструкции аэропорта "Борисполь" разворовали 37 млн грн, - СБУВо время реконструкции аэропорта "Борисполь" разворовали 37 млн грн, - СБУ
Укрпочта выставила на аукцион 31 объект недвижимостиУкрпочта выставила на аукцион 31 объект недвижимости
Блок рекламы


Похожие новости
Дорогие часы и счет швейцарском банке. Глава НБУ Шевченко исправил декларацию о доходахДорогие часы и счет швейцарском банке. Глава НБУ Шевченко исправил декларацию о доходах
Mastercard изменит правила конвертации средств в евро и долларахMastercard изменит правила конвертации средств в евро и долларах
ДТЭК отправил первую партию угля в адрес ЦентрэнергоДТЭК отправил первую партию угля в адрес Центрэнерго
Канада продлила пошлины на китайские ТБДКанада продлила пошлины на китайские ТБД
Укрпошта направила в госбюджет 202 миллиона дивидендовУкрпошта направила в госбюджет 202 миллиона дивидендов
ВостГОКу продлили лицензию на переработку урановой рудыВостГОКу продлили лицензию на переработку урановой руды
Кабмин продлит действие спецобязательств Нафтогаза по поставкам для населенияКабмин продлит действие спецобязательств Нафтогаза по поставкам для населения
Новые правила регистрации земельных участков в УкраинеНовые правила регистрации земельных участков в Украине
Страны ОПЕК+ продлили рекордное сокращение добычи нефти до конца июляСтраны ОПЕК+ продлили рекордное сокращение добычи нефти до конца июля
ПФУ направил на выплату пенсий 5,9 млрд грнПФУ направил на выплату пенсий 5,9 млрд грн
Последние новости
Подгружаем последние новости