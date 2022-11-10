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2022-11-10
Колишнього голову правління VAB банку відправили до СІЗО
Щоправда, заочно.
Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу прокурора САП та обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові правління «ВіЕйБі банку», який підозрюється у справі щодо заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту і перебуває в розшуку.
Про це
Уточнюється також, що питання щодо застосування запобіжного заходу може бути вирішено після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування.
Юлія Мельничук, ZN.ua