Колишнього голову правління VAB банку відправили до СІЗО

Щоправда, заочно.

Колишнього голову правління VAB банку відправили до СІЗО

Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу прокурора САП та обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові правління «ВіЕйБі банку», який підозрюється у справі щодо заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту і перебуває в розшуку.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у своєму телеграм-каналі.

Уточнюється також, що питання щодо застосування запобіжного заходу може бути вирішено після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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