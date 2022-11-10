Колишнього голову правління VAB банку відправили до СІЗО

Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу прокурора САП та обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові правління «ВіЕйБі банку», який підозрюється у справі щодо заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту і перебуває в розшуку.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у своєму телеграм-каналі.

Уточнюється також, що питання щодо застосування запобіжного заходу може бути вирішено після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування.