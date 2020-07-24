В Киеве мошенник устроил фиктивный "обменник" и украл у клиента $30 тыс.

Злоумышленника задержала полиция.

В Киеве мошенник устроил фиктивный "обменник" и украл у клиента $30 тыс.
Архивное фото
Фото: akcenty.com.ua

Киевские оперативники задержали мужчину, который под предлогом обмена валют украл у киевлянина 30 тыс. долларов.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Злоумышленник устроил в помещении фиктивный пункт обмена иностранной валюты и разместил объявление в интернете.

Как рассказал заместитель начальника отдела криминальной полиции Шевченковского управления полиции Антон Кабиченко, правоохранители установили, что мужчина нашел в Интернет-сети объявление об обмене валют по выгодному курсу и договорился о встрече.

"Мы установили, что киевлянин прибыл в центр столицы, чтобы обменять деньги. Когда он достал 30 тысяч долларов США, псевдокасир вырвал из рук деньги и через тайный выход вышел во двор здания. После этого злоумышленник пытался скрыться с места совершения преступления, но его задержали оперативники", - рассказали в полиции.

Фото: npu.gov.ua

Мошенника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Им оказался ранее судимый 26-летний житель Запорожской области. Установлено, что он был судим за сбыт наркотических средств и психотропных веществ.

"С места происшествия мы изъяли деньги, мобильный телефон, резиновые перчатки, счетный аппарат, монитор и инкассаторские сумки. Начато уголовное производство по части пятой статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса. Фигуранту объявили о подозрении в совершении преступления, ему грозит до тринадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавил правоохранитель.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, ранее кассир фальшивого обменника в Киеве принял у клиента $16 тыс. и попытался убежать через отверстие в стене.

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