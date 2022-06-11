Чиновник украл заповедную землю возле Черного моря: "Один из участков отдал матери"

Чиновник украл заповедную землю возле Черного моря: "Один из участков отдал матери"

Экс-главе Килийской районной администрации в Одесской области сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщили в пресслужбе Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, бывший чиновник передал шесть природно-запроведных земельных участков, расположенных на побережье Черного моря, в частную собственность под строительство дач. Всего мужчина "выделил" почти 0,6 га. Один из участков екс-глава подарил собственной матери.

В прокуратуре отметили, что все земли передавались к присвоению кадастровых номеров. Также не разрабатывались проекты землеустройства, а распоряжения о передаче земель были подписаны "задним" числом. Всего мужчина нанес государству ущерб на более чем три млн грн.

Сейчас бывший глава района находится под стражей. Такую меру пресечения ему избрали 10 июня. Мужчину обвиняют в нарушении ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.


Алексей Ионов, politeka.net





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