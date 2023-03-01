"Золоті" генератори: чиновників Рівненщини викрили у шахрайській схемі

Для проходження зими Україні потрібно було близько 17 тисяч великих та промислових генераторних установок й 21 лютого Здолбунівська міська рада на Рівненщині без торгів уклала угоду з фірмою "Західпроменерго" на закупівлю пристроїв на 26 млн грн.

Про це пише ресурс "Наші гроші", інформує Апостроф .

У Здолбунів поставлять 172 різні генератори китайського виробництва й найбільша сума у 14 млн грн іде на 137 мобільних бензинових генераторів Senci SC11000E-IIIA номінальною повною потужністю 11 кВА по 105 тис грн.

Саме цієї моделі з літерою A у продажу немає. Раніше їх продавали у Рівному по 1 750 євро, що складає 64-68 тис грн, тобто в півтора раза дешевше від договірної ціни.

Ще міськрада замовила 25 мобільних бензинових генераторів Senci SC11000E-III повною потужністю 11/11,2 кВА без літери A по 105 тис грн. Нині ця модель продається у півтора раза дешевше – по 62–68 тис грн.

Решта генераторів дизельні й стаціонарі, але їх також немає в продажу. Наприклад, три штуки Global Techtop AS25S/B повною потужністю 23/25 кВА із номінальною напругою 400В/230В, паливним баком 80 л і витратою палива 4 л/год замовили по 680 тис грн, але нещодавно магазин в Рівному пропонував їх на 31% дешевше – по 520 тис грн.

Повна потужність 23/25 кВА приблизно відповідає активній потужності 18/20 кВт. Зараз можна знайти у продажу дизельний генератор, наприклад, турецький пристрій від британського бренду Malcomson ML25-B3 активною потужністю 18,4/20 кВт із напругою 220В/380В за 360–401 тис грн. У нього бак на 45 л та витрата палива 4,9 л при навантаженні 100%.

"Західпроменерго" зі статутним капіталом 1 тис грн зареєстрована в селі Олександрія у Рівненській області, її засновником є киянин Володимир Тимощук, а директором – Євген Калюкін. Мерію ж Здолбунова очолює Владислав Сухляк.