Табачная компания выплатила государству 460 миллионов штрафа

Группа компаний «Империал Тобакко», в которую входят «Империал Тобакко Юкрейн» и «Империал Тобакко Продакшн Украина», оплатила наложенные Антимонопольным комитетом штрафы на общую сумму почти 460 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Фото: epravda.com.ua

Что известно

Группа компаний «Империал Тобакко», как и другие фигуранты дела о штрафе Антимонопольного комитета на 6,5 миллиарда, попыталась обжаловать это решение АМКУ в суде. Однако 20 июля этого года столичный суд отклонил иск.

В Империал Тобакко пояснили, что АМКУ, не дожидаясь решения суда первой инстанции, подал в суд заявление о принудительном взыскании штрафа и наложении ареста на счета компаний.

«Поэтому мы приняли тактическое решение оплатить штраф АМКУ и письменно уведомили комитет о несогласии с решением суда и намерении доказывать свою правоту в суде. Тем самым лишили АМКУ юридических оснований блокировать счета компании», — заявила группа «Империал Тобакко».

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