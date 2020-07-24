Табачная компания выплатила государству 460 миллионов штрафа
Группа компаний «Империал Тобакко», в которую входят «Империал Тобакко Юкрейн» и «Империал Тобакко Продакшн Украина», оплатила наложенные Антимонопольным комитетом штрафы на общую сумму почти 460 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Что известно
Группа компаний «Империал Тобакко», как и другие фигуранты дела о штрафе Антимонопольного комитета на 6,5 миллиарда, попыталась обжаловать это решение АМКУ в суде. Однако 20 июля этого года столичный суд отклонил иск.
В Империал Тобакко пояснили, что АМКУ, не дожидаясь решения суда первой инстанции, подал в суд заявление о принудительном взыскании штрафа и наложении ареста на счета компаний.
«Поэтому мы приняли тактическое решение оплатить штраф АМКУ и письменно уведомили комитет о несогласии с решением суда и намерении доказывать свою правоту в суде. Тем самым лишили АМКУ юридических оснований блокировать счета компании», — заявила группа «Империал Тобакко».
Предыстория
- Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производителей табачных изделий «Филип Моррис», «Джей Ти», «Империал Тобакко», «Бритиш Американ Тобакко», «Прилуки», а также реализатора «Тедис» на общую сумму 6,5 миллиарда гривен за согласованные антиконкурентные действия.
- Позже «Тедис Украина» отсудила право концентрации, которое хотел отменить Антимонопольный комитет.
- По делу компании «Тедис Украина», связанной с роSSийским олигархом Игорем Кесаевым, проводят более 100 обысков в нескольких городах Украины.