В Чили заработал новый медный рудник

В Чили заработал новый медный рудник

Австралийская компания Hot Chili сообщила о том, что на медно-золотом руднике Productora на севере Чили стартовала добыча руды. Запуск предприятия произошел с четырехмесячным опережением графика.

Как отметила компания, ускорению ввода в строй Productora способствовало повышение мировых цен на медь и золото. В частности, биржевые котировки на медь в Лондоне и Нью-Йорке достигли наивысшей отметки за последние два года вследствие благоприятных ожиданий расширения спроса в Китае и Европе, а золото достигло отметки 1850 долл. за тройскую унцию и близко к своему абсолютному рекорду.

Проект представляет собой совместное предприятие, 80% акций в котором принадлежит дочерней структуре Hot Chili, а 20% - чилийской компании CMP. Пока партнеры получили на два года концессию на переработку 120 тыс. т руды в год на заводе Vallenar чилийской государственной компании ENAMI, но в дальнейшем планируют запустить собственные мощности по обогащению.

Проектная производительность Productora составляет 66 тыс. т меди и 25 тыс. унций золота в год в течение первых восьми лет. Кроме того, на предприятии планируется получать молибденовый концентрат.

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