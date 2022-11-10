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2022-11-10
США призначили екс-посла Пайєтта координатором з відновлення енергосистеми України
Близько 40% енергетичних об'єктів було зруйновано чи постраждали, інформує
© @GeoffPyatt
Колишнього посла Джеффрі Пайєтта було призначено Держдепартаментом США координатором з надання допомоги Україні у зміцненні енергетичного сектору після російських атак. Про це оголосив представник Держдепу Нед Прайс, повідомляє
"Помічнику держсекретаря з енергетичних ресурсів Джеффрі Пайєтту було доручено координувати енергетичну підтримку України урядом США з міжнародними партнерами", - сказав речник Білого дому.
Оксана Лебедина, ZN.ua