США призначили екс-посла Пайєтта координатором з відновлення енергосистеми України

Колишнього посла Джеффрі Пайєтта було призначено Держдепартаментом США координатором з надання допомоги Україні у зміцненні енергетичного сектору після російських атак. Про це оголосив представник Держдепу Нед Прайс, повідомляє Голос Америки .

"Помічнику держсекретаря з енергетичних ресурсів Джеффрі Пайєтту було доручено координувати енергетичну підтримку України урядом США з міжнародними партнерами", - сказав речник Білого дому.