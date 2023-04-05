Від продажу військових облігацій з початку війни залучили 395 мільярдів

З початку великої війни до кінця березня Нацбанк розмістив ОВДП на аукціонах на 395 мільярдів гривень. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Скільки залучили від ОВДП

Упродовж цього періоду Кабмін залучив від розміщення на аукціонах: 263,17 млрд грн, 2,71 млрд дол та 1,06 млрд євро.

А також спрямував на погашення за внутрішніми борговими цінними паперами: 261,57 млрд грн, $3,54 млрд та 662,6 млн євро.

У кого найбільший портфель

Найбільший обсяг військових ОВДП, які розміщуються на аукціонах, сконцентрований банками — первинними дилерами.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. У березні він становив:

20,8 млрд грн або 27,0% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 березня — 23,2 млрд або 22,3%);

$690,5 млн або 37,7% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол (на 1 березня — $542,7 млн, або 40,3%);

49,3 млн євро або 8,4 % від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 березня — 101,0 млн євро або 17,2%).

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів становить 6,55 млрд грн та $13,3 млн.

1 березня відбулося погашення військових облігацій на загальну суму 27,07 млрд грн.