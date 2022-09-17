Запорізьку АЕС знову підключили до мережі

Захоплену росіянами Запорізьку АЕС знову підключили до енергомережі України, повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МГАТЕ).

Напередодні українська сторона змогла доставити на станцію 25 вантажівок з усім необхідним для роботи станції. Після цього інженери змогли відновити одну із чотирьох основних повітряних ліній, що зв'язують АЕС з енергосистемою.

«Відновлена лінія 750 кВ наразі забезпечує станцію електроенергією, необхідною для охолодження реакторів та інших безпекових потреб», - наголосили в Агентстві.

Наразі всі шість реакторів АЕС перебувають у режимі холодного зупину (останній шостий реактор зупинено 11 вересня), проте станція потребує електроенергії для їх охолодження та інших потреб.

Після пошкодження ліній і зупинки реакторів ці потреби покривалися за допомогою дизельгенераторів, однак їх робота обмежена запасами палива. Оперативно поповнити запаси дизеля за умов воєнних дій вдається який завжди. А відсутність необхідного охолодження може призвести до аварії.