У Мінфіні озвучили прогнози щодо мінімальної зарплати на 2023 рік

Швидше за все, «мінімалка» на невизначений період зупиниться на рівні жовтня 2022 року, інформує ZN.ua.

У Мінфіні озвучили прогнози щодо мінімальної зарплати на 2023 рік
© УНІАН

У проєкті бюджету на 2023 рік Мінфін не передбачує підвищення мінімальної заробітної плати. Про це повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, передає пресслужба Мінфіну.

Так, в проєкті планується закласти мінімальну заробітну плату на рівні грудня 2021 року, тобто 6700 грн.

«Мінімальна заробітна плата буде на рівні грудня минулого року», – наголосив Роман Єрмоличев.

У той же час, за словами заступника міністра, у наступному році видатки на пенсійне та соціальне забезпечення не зменшуються, а деякі із них будуть збільшені.

Близько 5,5 млрд грн буде закладено на забезпечення житлом ветеранів війни, адже ця категорія громадян украй важлива. Також буде забезпечено своєчасну виплату пенсій, соціальних допомог, виплати заробітних плат медикам та освітянам.


Лія Ільченко, ZN.ua





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