Инвестиции в мировой фудтех-рынок за первое полугодие 2020 выросли на 15%
Сумма инвестиций в мировой фудтех-рынок в первой половине 2020 года выросла на 15% — до $8,583 млрд с $7,439 млрд за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в отчете венчурного фонда Fuel for Growth.
Количество сделок
За прошедшие шесть месяцев 2020 года в фудтех-секторе была заключена 331 сделка на $8,583 млрд, что на 15% больше, чем в 2019 году. Количество сделок при этом сократилось на 35%.
Где заключались сделки
Практически половина всех сделок за первое полугодие пришлась на США — 48%. В Европе заключили 26% сделок, в Азии – 18%. Около 5% сделок заключили на Ближнем Востоке. Еще около 3% — в Африке и Австралии.
Наиболее популярные направления фудтех-рынка у инвесторов:
- Сервисы для доставки еды — 34% сделок;
- Производство органических и натуральных продуктов питания — 23%;
- Стартапы для ресторанов и бизнеса — 15%;
- Производство альтернативного мяса и молока — 10%;
- Сервисы по персонализированному питанию и медицинским технологиям — 10%;
- Онлайн маркетплейсы — 4%;
- Приложения для переработки отходов — 3%;
- С/х технологии — 1%.
Как и год назад, самая крупная сделка на рынке связана с сервисами доставки. Если в первом полугодии 2019 года самым крупным стало вложение в компанию Rappi (Южная Америка), то в 2020 году лидером стала компания Gojek (Индонезия). В марте этого года она привлекла $3 млрд.
Без учета сервисов доставки и готовой еды, самыми заметными сделками стали проекты сектора альтернативного питания, которые производят растительное мясо, рыбу и курицу. Топ-3 сделки в этом секторе: Impossible Foods – $500 млн, LIVEKINDLY – $200 млн, Good Catch – $37 млн.
В отчете Fuel for Growth учитывались ангельские инвестиции, посевные раунды, инвестиции, выданные в акселераторах и инкубаторах, а также вложения от фондов на ранних и поздних стадиях.