Инвестиции в мировой фудтех-рынок за первое полугодие 2020 выросли на 15%

Сумма инвестиций в мировой фудтех-рынок в первой половине 2020 года выросла на 15% — до $8,583 млрд с $7,439 млрд за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в отчете венчурного фонда Fuel for Growth.

Инвестиции в мировой фудтех-рынок за первое полугодие 2020 выросли на 15%
Фото: zn.ua

Количество сделок

За прошедшие шесть месяцев 2020 года в фудтех-секторе была заключена 331 сделка на $8,583 млрд, что на 15% больше, чем в 2019 году. Количество сделок при этом сократилось на 35%.

Где заключались сделки

Практически половина всех сделок за первое полугодие пришлась на США — 48%. В Европе заключили 26% сделок, в Азии – 18%. Около 5% сделок заключили на Ближнем Востоке. Еще около 3% — в Африке и Австралии.

Наиболее популярные направления фудтех-рынка у инвесторов:

  • Сервисы для доставки еды — 34% сделок;
  • Производство органических и натуральных продуктов питания — 23%;
  • Стартапы для ресторанов и бизнеса — 15%;
  • Производство альтернативного мяса и молока — 10%;
  • Сервисы по персонализированному питанию и медицинским технологиям — 10%;
  • Онлайн маркетплейсы — 4%;
  • Приложения для переработки отходов — 3%;
  • С/х технологии — 1%.

Как и год назад, самая крупная сделка на рынке связана с сервисами доставки. Если в первом полугодии 2019 года самым крупным стало вложение в компанию Rappi (Южная Америка), то в 2020 году лидером стала компания Gojek (Индонезия). В марте этого года она привлекла $3 млрд.

Без учета сервисов доставки и готовой еды, самыми заметными сделками стали проекты сектора альтернативного питания, которые производят растительное мясо, рыбу и курицу. Топ-3 сделки в этом секторе: Impossible Foods – $500 млн, LIVEKINDLY – $200 млн, Good Catch – $37 млн.

В отчете Fuel for Growth учитывались ангельские инвестиции, посевные раунды, инвестиции, выданные в акселераторах и инкубаторах, а также вложения от фондов на ранних и поздних стадиях.

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