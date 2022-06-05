Зарплаты в Польше выросли

Польша предоставила украинским беженцам право на работу, но при этом на рынке труда фиксируется дефицит в некоторых отраслях. Украинцы не могут претендовать на вакансии, которые требуют знание польского языка. Польские работодатели повышают зарплаты, однако это не помогает закрыть вакансии, на которые сейчас высокий спрос.

В сфере общественного питания работодатели не могут набрать персонал на открытые позиции. Даже с учетом повышения зарплат, желающих нет. Тоже самое касается полевых работ. Украинки, которые переехали в Польшу с детьми, не идут работать на поле или ферму.

За последние три месяца появилось более 53,3 тысячи предложений для сезонных и временных сотрудников. Конкуренция за сезонных рабочих усиливается и платить им начали больше.

В среднем зарплата сезонных работников составляет 20 злотых брутто в час, плюс надбавки. В крупных городах в этом году зарплата повысится на 10-20%. В сфере обслуживания месячная зарплата составляет в среднем 5000 злотых брутто.

Компании заполняют часть вакансий беженцами из Украины, но незнание польского языка не позволяет им пойти на ту работу, которую бы им хотелось. Многим вчерашним юристам, инженерам, журналистам и офисным работникам приходится осваивать в Польше рабочие профессии.

К тому же, женщинам в Польше сложнее найти работу. Большинство предложений по работе рассчитано на мужчин: строителями, грузчиками, разнорабочими.

Ранее сообщалось об условиях труда и уровне зарплат для украинцев в Венгрии.