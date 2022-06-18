Курс біткоїну впав до 19 тисяч доларів вперше з грудня 2020 року

Станом на день 18 червня, курс найбільшої криптовалюти - біткоїну впав до 19 тисяч доларів за монету. Ще вранці цього дня курс біткоїну становив близько 20 тисяч за монету.

Про це свідчать останні дані криптобіржі Binance.

Вранці під час торгів він досягав позначки 19 120 доларів. Таким чином курс опустився до зафіксованих ще в грудні 2020 року показників. Падіння біткоїну почалося о 9:45 за московським часом, а протягом наступних п'яти хвилин майже на тисячу доларів за одиницю впали котирування.

Ринок криптовалюти тривалий час стагнував, коли курс біткоїну поступово знижувався з 30 до 20 тисяч доларів. Ефір та інші менш великі проєкти разом із біткоіном втратили у вартості. Експерти пов'язують це із кризою на американському фондовому ринку, інформує Апостроф.

Фото: binance.com


Катерина Глянько, Апостроф





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