US Steel впервые с мая повысила цены на плоский прокат

US Steel впервые с мая повысила цены на плоский прокат

Американская компания US Steel повысила цены на плоский прокат на 40 долл. за тонну, сообщает Argus Media.

Это первое повышение цен с 21 мая. Металлургические компании регулярно объявляют о повышении цен, не раскрывая своей целевой минимальной цены.

Недельная внутренняя цена индекса г/к проката в США за неделю, заканчивающуюся 14 июля, составляет 462 долл. за тонну, что на 7,1 п.п. ниже уровня последнего повышения цен и является самым низким уровнем в 2020 году.

Повышение цен распространяется на г/к рулон, х/к рулон и оцинкованную продукцию.



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