US Steel впервые с мая повысила цены на плоский прокат

Американская компания US Steel повысила цены на плоский прокат на 40 долл. за тонну, сообщает Argus Media.



Это первое повышение цен с 21 мая. Металлургические компании регулярно объявляют о повышении цен, не раскрывая своей целевой минимальной цены.



Недельная внутренняя цена индекса г/к проката в США за неделю, заканчивающуюся 14 июля, составляет 462 долл. за тонну, что на 7,1 п.п. ниже уровня последнего повышения цен и является самым низким уровнем в 2020 году.



Повышение цен распространяется на г/к рулон, х/к рулон и оцинкованную продукцию.

