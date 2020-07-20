Глава НБУ пояснил, почему регулятор не выходит с интервенциями на межбанк

Нацбанк в последние дни не видел никаких «предельных пересечений курса», которые бы заставили регулятор реагировать на ситуацию. Об этом сообщил председатель НБУ Кирилл Шевченко во время брифинга.

Глава НБУ пояснил, почему регулятор не выходит с интервенциями на межбанк
Фото: Бабель

По словам Кирилла Шевченко, Нацбанк не выходил на межбанковский рынок, поскольку не видел для этого оснований. «Мы не видим пересечения предельных показателей курса. Колебания находятся в нормальных пределах. Поэтому мы не выходили на рынок, потому что не видели для этого оснований», — отметил Шевченко.

Глава НБУ также напомнил, что в конце дня, 20 июля, курс гривны укрепился. Хотя до того она дешевела.

Также Шевченко подчеркнул, что Нацбанк не будет менять свою политику относительно курса. «Политика НБУ предполагает плавающий курс и останется неизменной», — подчеркнул он.

Неделя без интервенций

Как сообщал «Минфин», в течение недели с 13 по 17 июля Нацбанк не проводил интервенции на межбанковском валютном рынке. Отказ от интервенций зафиксировали впервые с сентября 2018 года.

За неделю до этого интервенции НБУ по покупке валюты составили $92 млн, а в течение недели с 30 июня по 3 июля регулятор купил на межбанковском валютном рынке $169,8 млн.

В целом же, с начала 2020 года Нацбанк купил на межбанке валюты на $3,977 млрд и продал на $2,944 млрд.

Гривня слабеет

Официальный курс гривны к доллару США за период с 13 по 21 июля снизился с 26,95 до 27,60 грн/$.

В течение дня 20 июля на межбанке доллар подорожал в продаже на 12 копеек. — до 27,63 грн /$.

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