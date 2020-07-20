Глава НБУ пояснил, почему регулятор не выходит с интервенциями на межбанк

Нацбанк в последние дни не видел никаких «предельных пересечений курса», которые бы заставили регулятор реагировать на ситуацию. Об этом сообщил председатель НБУ Кирилл Шевченко во время брифинга.

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По словам Кирилла Шевченко, Нацбанк не выходил на межбанковский рынок, поскольку не видел для этого оснований. «Мы не видим пересечения предельных показателей курса. Колебания находятся в нормальных пределах. Поэтому мы не выходили на рынок, потому что не видели для этого оснований», — отметил Шевченко.

Глава НБУ также напомнил, что в конце дня, 20 июля, курс гривны укрепился. Хотя до того она дешевела.

Также Шевченко подчеркнул, что Нацбанк не будет менять свою политику относительно курса. «Политика НБУ предполагает плавающий курс и останется неизменной», — подчеркнул он.

Неделя без интервенций

Как сообщал «Минфин», в течение недели с 13 по 17 июля Нацбанк не проводил интервенции на межбанковском валютном рынке. Отказ от интервенций зафиксировали впервые с сентября 2018 года.

За неделю до этого интервенции НБУ по покупке валюты составили $92 млн, а в течение недели с 30 июня по 3 июля регулятор купил на межбанковском валютном рынке $169,8 млн.

В целом же, с начала 2020 года Нацбанк купил на межбанке валюты на $3,977 млрд и продал на $2,944 млрд.

Гривня слабеет

Официальный курс гривны к доллару США за период с 13 по 21 июля снизился с 26,95 до 27,60 грн/$.

В течение дня 20 июля на межбанке доллар подорожал в продаже на 12 копеек. — до 27,63 грн /$.