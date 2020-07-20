Турция хочет добывать нефть и газ в Черном море

Турция хочет добывать нефть и газ в Черном море

Первое турецкое нефтегазовое буровое судно Fatih приступило к буровым работам в Черном море на перспективном участке Tuna-1.

Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

"Мы будем обыскивать каждый квадратный метр наших морей для энергетической независимости Турции. Если они там есть (нефть и газ, - ред.), мы обязательно найдем", - заявил Ф.Донмез.

26 июня Fatih отправился на буровую миссию в регионе из северного турецкого города Трабзон после завершения монтажных работ.

Для того чтобы судно смогло проследовать под подвесными мостами, на Босфоре пришлось демонтировать буровую вышку, и смонтировать обратно в порту Трабзон.

Зона Tuna-1 расположена у устья дунайского блока на пересечении болгарской и румынской морских границ и внутренних вод Турции.

Ранее турецкое сейсмическое судно Barbaros Hayrettin Pa?a проводило исследования в Черном море и выявило богатые запасы природного газа в блоке Дуная в турецких морских водах западного Черного моря. Румыния и Болгария уже много лет добывают нефть и газ на Дунайском блоке.

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