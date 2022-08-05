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2022-08-05
Вивезти морем все українське зерно минулого врожаю неможливо – дослідження
Для вивезення 20 мільйонів тонн урожаю минулого року знадобиться близько 600 кораблів, інформує
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Німецькі економісти сумніваються у можливості вивезти морем понад 20 мільйонів тонн українського зерна,
Експерти Кільського інституту світової економіки підрахували, що для експорту 20 мільйонів тонн зерна торішнього врожаю, що зберігається в Україні, необхідно близько 570 суден.
Юлія Мельничук, ZN.ua