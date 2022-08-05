Вивезти морем все українське зерно минулого врожаю неможливо – дослідження

Німецькі економісти сумніваються у можливості вивезти морем понад 20 мільйонів тонн українського зерна, повідомляє DW .

Експерти Кільського інституту світової економіки підрахували, що для експорту 20 мільйонів тонн зерна торішнього врожаю, що зберігається в Україні, необхідно близько 570 суден.