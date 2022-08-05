Вивезти морем все українське зерно минулого врожаю неможливо – дослідження

Для вивезення 20 мільйонів тонн урожаю минулого року знадобиться близько 600 кораблів, інформує ZN.ua.

Вивезти морем все українське зерно минулого врожаю неможливо – дослідження
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Німецькі економісти сумніваються у можливості вивезти морем понад 20 мільйонів тонн українського зерна, повідомляє DW.

Експерти Кільського інституту світової економіки підрахували, що для експорту 20 мільйонів тонн зерна торішнього врожаю, що зберігається в Україні, необхідно близько 570 суден.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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