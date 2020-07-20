На заправках Коломойского подорожал автогаз

На заправках Коломойского подорожал автогаз

В период с 17 по 20 июля некоторые сети АЗС повысили цены на автогаз. Об этом сообщили в "Консалтинговой группе А-95", ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка, пишет enkorr.

Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 6–7 коп./л, до 10,92–10,98 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Николаевской области, где группа увеличила цены на 30 коп./л — с 11,35 до 11,65 грн/л. В остальных регионах продукт подорожал на 10–20 коп./л.

В сети Shell автогаз подорожал на 12 коп./л, до 11,99 грн/л. СетиАЗК Motto и Prime и повысили цены в среднем на 5–10 коп./л (см. табл.).

По данным "А-95", средняя цена автогаза 20 июля выросла на 2 коп./л, до 11,58 грн/л.

Розничные цены автогаза стали расти в начале мая из-за резкого повышения спроса. Всего же с начала мая по 20 июля средняя розничная цена газа выросла на 40% (на 3,3 грн/л) — с 8,22 до 11,52 грн/л.

По данным "Консалтинговой группы А-95", на прошлой неделе, с 13 по 17 июля, оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) снизилась на 440 грн/т, до 18 240 грн/л. При этом ресурс на торгах государственной "Укргаздобычи" за неделю подешевел на 7,2%, до 17 270 грн/т.

По словам участников рынка, на этой неделе также ожидается продолжение падения оптовых цен на СУГ, хотя август прогнозируется дефицитным.

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