Posco ввела в строй после капремонта домну на комбинате Gwangyang

Ведущая корейская металлургическая корпорация Posco все-таки ввела в строй после капитального ремонта доменную печь на комбинате Gwangyang в юго-западной части страны.



Ранее компания дважды переносила дату запуска печи, указывая на снижение спроса со стороны строительного сектора, автомобиле- и судостроения. Но в последнее время ситуация в экономике страны улучшилась, что создало условия для увеличения производства стали.



В ходе модернизации, стоимость которой составила около 400 млрд. вон (333 млн долл.) производительность печи была увеличена на 25%. Сейчас она достигает 4,6 млн. т чугуна в год.