Дефицит госбюджета США за год вырос в 100 раз

Дефицит госбюджета США в июне составил рекордные 864,074 млрд долл. по сравнению со всего 8,477 млрд долл. за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.



Это рекордный размер отрицательного сальдо за время ведения расчетов, предыдущий максимум был зафиксирован в феврале текущего года. Он обусловлен огромными суммами средств, которые правительство страны выделяло на помощь малому бизнесу и потерявшим работу из-за пандемии COVID-19 гражданам.



Доходы бюджета в прошлом месяце рухнули на 27,9% - до 240,829 млрд долл. с 333,952 млрд долл. годом ранее.



При этом расходы в минувшем месяце подскочили до 1,105 трлн долл. против 572,614 млрд долл. в мае этого года и 342,43 млрд долл. в июне 2019 года. Основная часть затрат пришлась на программу Paycheck Protection Program (PPP), которая включает покрытие расходов на выплату заработной платы малым бизнесом.



В результате за девять месяцев 2020 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось в 3,7 раза - до 2 трлн 744,3 млрд долл. по сравнению с 747,1 млрд долл. за сопоставимый период годом ранее.



Расходы с начала текущего фингода взлетели на 49,1% и превысили 5,004 трлн долл.



Объем поступлений в бюджет сократился на 13,4% - до 2,26 трлн долл. В том числе это обусловлено переносом из-за пандемии COVID-19 с 15 апреля на 15 июля крайнего срока уплаты налогов за 2019 год.



Бюджетное управление Конгресса (CBO) прогнозирует, что дефицит по итогам 2020 фингода взлетит до 3,7 трлн долл., то есть до уровня 40-х годов. Это составит 17,9% ВВП - максимум со времен Второй мировой войны. Для сравнения, в период финансового кризиса в 2009 году отрицательное сальдо составило 1,413 трлн долл., или 9,8% ВВП .



Отрицательное сальдо бюджета США достигало пиковых 27% ВВП в 1943 году, а затем оно оставалось выше 20% ВВП в 1943-1945 годах.



Дефицит госбюджета по итогам прошлого финансового года, который завершился 30 сентября 2019 года, увеличился на 26%, достигнув максимального за последние семь лет уровня в 984,388 млрд долл. Он поднялся до 4,6% ВВП против 3,8% ВВП в предшествующий год.



Дефицит увеличивался четвертый год подряд - это самый длительный период непрерывного роста показателя с начала 1980-х годов.



Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году.



