Тариф "Укренерго" на передачу електроенергії з серпня збільшиться на 55%

Він становитиме 240,23 грн/МВт.

Тариф "Укренерго" на передачу електроенергії з серпня збільшиться на 55%
Фото: kp.ua

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, з 1 серпня 2020 року збільшить тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії на 54,6% - з 155,4 грн/МВт-год до 240,23 грн/МВт-год (без ПДВ).

Відповідне рішення комісія прийняла на засіданні в суботу, щоб погасити заборгованість перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел (через ДП "Гарантований покупець"), передає Інтерфакс-Україна.

При цьому проект рішення до засідання 11 липня передбачав зростання тарифу в 2,1 раза – до 327,97 грн/МВт-год, а початковою пропозицію НЕК було довести тариф до 604,51 грн/МВт-год.

"Можливість зменшити тариф з'явилася завдяки планам НЕК взяти кредитні кошти міжнародних фінансових організацій (МФО), що дасть змогу знизити одночасне навантаження на споживачів і паралельно розрахуватися з боргами відповідно до укладеного між урядом України і "зеленими" меморандумом", - йдеться у повідомленні.

Водночас на прохання представників бізнесу і народних депутатів комісія вирішила відмовитися від дворазового зростання тарифу.

Голова регулятора Валерій Тарасюк повідомив, що "Укренерго" проведе додаткові переговори з МФО задля збільшення обсягу залучених кредитних коштів.

За словами голови НЕК Володимира Кудрицького, банки будуть готові обговорювати перегляд параметрів фінансування за умови ухвалення Радою законопроєктів, які дадуть змогу збалансувати ситуацію на ринку, і зміни Кабміном моделі покладання спеціальних зобов'язань.

Раніше повідомлялось, що внаслідок підвищення тарифів на передачу електроенергії кінцева вартість для споживачів може зрости на 10%-15%.

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