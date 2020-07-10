Цены на нефть продолжают падение

10 июля котировки эталонных марок нефти Brent и WTI снова снижаются, добавив к резким потерям на предыдущей сессией. Об этом пишет Reuters.

Цены на нефть продолжают падение

Причина снижения

Снижение происходит из-за опасений, что ужесточение карантинных мер в США и ??других странах в результате роста заболеваемости короновирусом приведет к падению спроса на топливо.

Нефть марки Brent на открытии торгов снизилась на 25 центов, или на 0,6%, до $42,10 за баррель после падения более чем на 2% в четверг. WTI подешевела на 33 цента, или на 0,8%, до $39,29 за баррель, потеряв 3% на предыдущей сессии.

К 8:06 по Киеву Brent торгуется по $41,88, WTI опустилась к $39,07.

Эксперты отмечают, что недельное снижение Brent может достичь почти 2%, а WTI — на более чем 3%.

Несмотря на ожидания аналитиков, что экономика и спрос на топливо восстановятся после пандемии, рекордное ежедневное увеличение числа зараженных коронавирусом в США — крупнейшем в мире потребителе нефти — вызвает обеспокоенность по поводу темпов восстановления.

«Я не думаю, что многие нефтяные трейдеры будут сегодня пытаться сделать значительные заявки на рынке, и предполагаю, что цены могут продолжить падение в выходные», — сказал главный стратег AxiCorp по глобальным рынкам Стивен Иннес.

В четверг в США зарегистрирован рекордный суточный показатель новых случаев COVID-19 — более 60 500 заболевших.

На котировках нефти сказываются также и большие запасы сырья, которые накопились из-за падения спроса на бензин, дизтопливо и другие виды топлива во время первой вспышки заболеваемости, приведшей к карантинным ограничением по всему миру.

Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли почти на 6 млн баррелей после того, как аналитики прогнозировали снижение чуть более чем на половину этого показателя.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Citibank в Украине сменил главу наблюдательного советаCitibank в Украине сменил главу наблюдательного совета
В Киеве задержали мошенников, которые снимали наличные в банкоматах с помощью поддельных карточек (фото)В Киеве задержали мошенников, которые снимали наличные в банкоматах с помощью поддельных карточек (фото)
Марченко: За год таможенные и налоговые поступления упали на третьМарченко: За год таможенные и налоговые поступления упали на треть
Tata Steel пошла на уступки рабочим в НидерландахTata Steel пошла на уступки рабочим в Нидерландах
Мисто Банк хотят объявить неплатежеспособным — СМИМисто Банк хотят объявить неплатежеспособным — СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Падение спроса в японской металлургии продлится до поздней осениПадение спроса в японской металлургии продлится до поздней осени
Еврокомиссия изменила прогноз цены на нефтьЕврокомиссия изменила прогноз цены на нефть
АЗС продолжают повышать цены на бензин и дизтопливоАЗС продолжают повышать цены на бензин и дизтопливо
Саудиты повышают цены на нефть для азиатских странСаудиты повышают цены на нефть для азиатских стран
POSCO повысила цены на нержавейкуPOSCO повысила цены на нержавейку
Экономика Великобритании пережила сильнейшее падение с 1979 годаЭкономика Великобритании пережила сильнейшее падение с 1979 года
В Чехии и Польше снижаются цены на стальВ Чехии и Польше снижаются цены на сталь
Цены на дома и квартиры в Польше будут ежегодно снижаться на 5-7% — прогнозЦены на дома и квартиры в Польше будут ежегодно снижаться на 5-7% — прогноз
По всему миру в морях застряли 16 танкеров с нефтью из ВенесуэлыПо всему миру в морях застряли 16 танкеров с нефтью из Венесуэлы
ВТО прогнозирует падение объемов мировой торговли во 2 квартале на 18,5%ВТО прогнозирует падение объемов мировой торговли во 2 квартале на 18,5%
Последние новости
Подгружаем последние новости