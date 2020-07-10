Цены на нефть продолжают падение

10 июля котировки эталонных марок нефти Brent и WTI снова снижаются, добавив к резким потерям на предыдущей сессией. Об этом пишет Reuters .

Причина снижения

Снижение происходит из-за опасений, что ужесточение карантинных мер в США и ??других странах в результате роста заболеваемости короновирусом приведет к падению спроса на топливо.

Нефть марки Brent на открытии торгов снизилась на 25 центов, или на 0,6%, до $42,10 за баррель после падения более чем на 2% в четверг. WTI подешевела на 33 цента, или на 0,8%, до $39,29 за баррель, потеряв 3% на предыдущей сессии.

К 8:06 по Киеву Brent торгуется по $41,88, WTI опустилась к $39,07.

Эксперты отмечают, что недельное снижение Brent может достичь почти 2%, а WTI — на более чем 3%.

Несмотря на ожидания аналитиков, что экономика и спрос на топливо восстановятся после пандемии, рекордное ежедневное увеличение числа зараженных коронавирусом в США — крупнейшем в мире потребителе нефти — вызвает обеспокоенность по поводу темпов восстановления.

«Я не думаю, что многие нефтяные трейдеры будут сегодня пытаться сделать значительные заявки на рынке, и предполагаю, что цены могут продолжить падение в выходные», — сказал главный стратег AxiCorp по глобальным рынкам Стивен Иннес.

В четверг в США зарегистрирован рекордный суточный показатель новых случаев COVID-19 — более 60 500 заболевших.

На котировках нефти сказываются также и большие запасы сырья, которые накопились из-за падения спроса на бензин, дизтопливо и другие виды топлива во время первой вспышки заболеваемости, приведшей к карантинным ограничением по всему миру.