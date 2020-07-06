Маск выпустил красные шорты для не веривших в Tesla трейдеров
Миллиардер Илон Маск выпустил партию красных шортов, чтобы отметить свой триумф по поводу поражения трейдеров, не веривших в рост акций Tesla.
«Стоимость шортов — «всего $69,420», — написал Маск в твитере. Как предполагает Bloomberg, это отсылка к знаменитому твиту основателя Tesla о возможном выкупе бумаг компании с биржи по $420 за акцию.
Маск сообщил, что после того, как он выложил в Twitter ссылку на шорты, сайт интернет-магазина Tesla упал, не выдержав нагрузки. Первоначальный твит о шортах Маска лайкнули более 85 000 пользователей.
Напомним
После твита в 2018 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к Маску, обвинив миллиардера в мошенничестве.
Основателю Tesla пришлось заплатить $20 млн штрафа иуйти с поста председателя совета компании.
Акции Tesla с начала 2020 года подорожали на 189%. 1 июля компания по капитализации обогнала Toyota, став самым дорогим автопроизводителем в мире.