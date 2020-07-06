Саудиты повышают цены на нефть для азиатских стран

Саудиты повышают цены на нефть для азиатских стран

Саудовская госкомпания Saudi Aramco объявила, что в августе повысит цены на все марки нефти для покупателей из Азии. Сорт Arab Light подорожает на 1 долл. за баррель и будет стоить на 1,2 долл. больше корзины нефти Омана и Дубая.

Остальные сорта для азиатских покупателей также подорожают на 1 долл. Сорт Arab Super Light будет стоить на 2,65 долл. за баррель больше корзины нефти Омана и Дубая, Arab Extra Light - на 1,2 долл, Arab Medium - также на 1,2 долл., Arab Heavy - на 0,9 долл.

Для американских клиентов повышение цен на саудовскую нефть составит 0,2-0,4 долл. за баррель, сообщает агентство Bloomberg. В результате "легкая" нефть для США будет продаваться с премией в 1,65 долл. к индексу ASCI.

МинПром по материалам Интерфакс

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