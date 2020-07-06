POSCO повысила цены на нержавейку

Южнокорейская компания POSCO объявила о повышении цены на нержавеющую сталь в июле. Компания подняла цену нержавеющей стали серии 300 на 100 000 вон (83,8 долл.) за тонну и сохранила цену серии 400.



POSCO попытается снизить учетную ставку, чтобы повысить рыночные цены. Из-за воздействия COVID-19 внутренний спрос в Южной Корее был снижен. Учитывая бремя издержек для покупателей, POSCO заморозила цены с марта. Однако, из-за роста затрат на сырье, включая никель, хром и другие, POSCO была вынуждена повысить цены в июле.



Фирма заявила, что будет и впредь уделять пристальное внимание стоимости сырья, такого как никель и хром, и ценовым тенденциям импортных материалов, и при необходимости может повысить цены.

