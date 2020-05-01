Украинцы стали чаще рассчитываться бесконтактно и онлайн

В январе-марте 2020 года украинцы начали рассчитываться на 7% больше бесконтактно и на 8% чаще онлайн. Об этом говорится в исследовании Mastercard.

Украинцы стали чаще рассчитываться бесконтактно и онлайн

Как изменились операции

Если еще в 2014 году в Украине безналичные операции по карточкам составляли 60% от общего количества транзакций, то уже в конце 2019 года показатели значительно изменились: более 82% транзакций по картам – это безналичные операции, и лишь около 17% – снятие наличных.

Что влияет

Во многом этому способствует развитая платежная инфраструктура: так, сегодня в стране уже более 330 000 POS-терминалов, 90% из них поддерживают бесконтактные оплаты картами и гаджетам.

Бесконтактные оплаты в первом квартале 2020 года по сравнению с четвертым кварталом 2019 года выросли на 7%.

Где больше всего рассчитывались бесконтактно

Наиболее активно пользователи рассчитывались бесконтактно в продуктовых магазинах, аптеках, а также оплачивая услуги служб доставки.

Ранее сообщалось

Национальный банк работает над тем, чтобы безналичные платежи и транзакции были дешевле наличных.

По словам первого зама НБУ Екатерины Рожковой, для Нацбанка развитие cashless-экономики является одним из стратегических направлений и рассматривается в контексте детенизации экономики.

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