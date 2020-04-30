В марте госбюджет получил 110 миллиардов доходов

В марте госбюджет получил 110 млрд грн доходов, что на 2,8 млрд грн, или на 2,6% больше, чем в марте 2019 года. Об этом говорится в отчете о выполнении госбюджета за март 2020, который обнародовало Госказначейство, передает ЭП.

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За счет чего росли доходы

Доходы росли преимущественно благодаря росту поступлений НДФЛ (налогов на зарплаты), налога на прибыль предприятий, единого налога и уменьшению объемов возмещения НДС.

С другой стороны, уменьшились доходы бюджета из-за сокращения импортного НДС и ввозной пошлины, поступления от рентных платежей, неналоговых поступлений.

Расходы бюджета

Расходы госбюджета в марте достигли 125,1 млрд грн, что на 3,6 млрд грн (+3%) больше, чем в марте 2019 года.

Рост расходов в этом месяце объясняется, прежде всего, увеличением расходов на поддержку экономики (3,2 млрд грн) из-за увеличения финансирования:

дорожного хозяйства и субсидий угольной отрасли;

здравоохранения (1,9 млрд грн);

органов общественного порядка и судебной власти (1,4 млрд грн).

Расходы на социальную защиту и оборону были меньше, чем в аналогичный период прошлого года — 3,3 млрд грн и 1,3 млрд грн соответственно.

Что предусматривает бюджет-2020

19 апреля Президент Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон о госбюджете № 553-ІХ. Эти изменения были необходимы в связи с неизбежным кризисом, связанным с пандемией коронавируса.

Согласно обновленным цифрам, доходы госбюджета за 2020 год уменьшатся на 119,74 миллиарда гривен — это 11% всех доходов, которые ранее ожидали получить как в виде налогов, так и в качестве прибыли госкомпаний.

за 2020 год уменьшатся на 119,74 миллиарда гривен — это 11% всех доходов, которые ранее ожидали получить как в виде налогов, так и в качестве прибыли госкомпаний. Дефицит бюджета увеличили более чем 3 раза — с 96,27 миллиарда гривен до 298,4 миллиарда гривен.