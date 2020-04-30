В марте госбюджет получил 110 миллиардов доходов
В марте госбюджет получил 110 млрд грн доходов, что на 2,8 млрд грн, или на 2,6% больше, чем в марте 2019 года. Об этом говорится в отчете о выполнении госбюджета за март 2020, который обнародовало Госказначейство, передает ЭП.
За счет чего росли доходы
Доходы росли преимущественно благодаря росту поступлений НДФЛ (налогов на зарплаты), налога на прибыль предприятий, единого налога и уменьшению объемов возмещения НДС.
С другой стороны, уменьшились доходы бюджета из-за сокращения импортного НДС и ввозной пошлины, поступления от рентных платежей, неналоговых поступлений.
Расходы бюджета
Расходы госбюджета в марте достигли 125,1 млрд грн, что на 3,6 млрд грн (+3%) больше, чем в марте 2019 года.
Рост расходов в этом месяце объясняется, прежде всего, увеличением расходов на поддержку экономики (3,2 млрд грн) из-за увеличения финансирования:
- дорожного хозяйства и субсидий угольной отрасли;
- здравоохранения (1,9 млрд грн);
- органов общественного порядка и судебной власти (1,4 млрд грн).
Расходы на социальную защиту и оборону были меньше, чем в аналогичный период прошлого года — 3,3 млрд грн и 1,3 млрд грн соответственно.
Что предусматривает бюджет-2020
- 19 апреля Президент Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон о госбюджете № 553-ІХ. Эти изменения были необходимы в связи с неизбежным кризисом, связанным с пандемией коронавируса.
- Согласно обновленным цифрам, доходы госбюджета за 2020 год уменьшатся на 119,74 миллиарда гривен — это 11% всех доходов, которые ранее ожидали получить как в виде налогов, так и в качестве прибыли госкомпаний.
- Дефицит бюджета увеличили более чем 3 раза — с 96,27 миллиарда гривен до 298,4 миллиарда гривен.
- Расходы бюджета вырастут на 82,39 миллиарда гривен, из которых 64,67 миллиарда гривен составит специальный фонд противодействия коронавирусу. Вместе с тем, львиная доля государственных расходов в бюджете сократится.
- В Кабмине ожидают падения ВВП на 4,8% и номинальный ВВП на уровне 3 трлн 985 млрд грн.
- Инфляция на конец года (декабрь к декабрю) — 11,6% (ранее 5,6%)
- Уровень безработицы вырастет до 9,4%, а среднемесячная зарплата (брутто) составит 10,7 тыс. грн (-4,5% с учетом инфляции).