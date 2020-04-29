Кличко заявил, что предприниматели смогут взять кредит в Фонде развития предпринимательства под 6,5% годовых

Кличко заявил, что предприниматели смогут взять кредит в Фонде развития предпринимательства под 6,5% годовых

Киев возобновил сотрудничество с Фондом развития предпринимательства, а также выделил средства на финансово-кредитную поддержку столичного бизнеса. Предприниматели смогут брать в фонде кредиты под 13% годовых, а город будет компенсировать половину процентной ставки по кредитному договору.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, что столица возобновляет сотрудничество с Фондом развития предпринимательства и предлагает финансово-кредитную поддержку бизнеса

“Хочу напомнить, что город продолжает поддерживать малый и средний бизнес. О льготах столичным предпринимателям я уже неоднократно рассказывал. Также сообщу, что городские власти возобновляет сотрудничество с Фондом развития предпринимательства – бывшим Немецко-украинским фондом. Предприниматели столицы смогут получать от фонда финансирование на реализацию инвестпроектов на уровне 13% годовых. Город тоже предусмотрел средства в бюджете на финансово-кредитную поддержку бизнеса – более 7 млн гривен”, – сообщил Виталий Кличко.

Согласно сообщению, за счет средств, выделенных городом, киевским предпринимателям будут компенсировать 50% процентной ставки по кредитному договору.

“То есть, благодаря такому сотрудничеству города и Фонда развития предпринимательства, процентная ставка для заемщика составит 6,5%”, – уточнил мэр Киева.

Сообщается, что до конца этого года банки-партнеры, которые определяет Фонд, смогут выдать около 200 млн гривен кредитов на поддержку и развитие столичного бизнеса.

“Это “живые” деньги, которые сторицей вернутся в экономику города. Мы разработали эффективный и максимально прозрачный механизм. А процедура получения финансово-кредитной поддержки – простая и будет занимать у предпринимателей минимум времени”, – сказал Виталий Кличко.

Напомним, Киевсовет предоставил ряд преференций арендаторам коммунального имущества. До 31 июля 2020 года предприниматели, работающие в коммунальных нежилых помещениях, будут либо освобождены от уплаты арендной платы, либо получат 50-процентную скидку – в зависимости от того, продолжают ли они свою деятельность. Кроме того, скидку в размере 50% получат пользователи коммунальных рекламных площадей. Таким образом, руководство столицы, в связи с ограничительными мероприятиями по противодействию распространения COVID-19, решило уменьшить финансовую нагрузку на бизнес.  На данный момент остается неизвестным, какие убытки из-за таких мер понесет столичный бюджет: Киевская горгосадминистрация (КГГА) пока не обнародовала даже приблизительные расчеты.

Как ранее сообщала КВ, столичная власть подготовила план первого этапа ослабления ограничительных мер в столице,  если на 12 мая не будет резкого увеличения количества больных. При персом этапе ослабления карантина разрешат работу магазинов площадью до 300 кв. метров. Могут начать работу парикмахерские и салоны красоты, киоски и предприятия бытового обслуживания. Будут открыты для посещения парки и скверы.

Фото: KV

КиевVласть


Игорь Бровко, КиевВласть

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