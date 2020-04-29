В первом квартале импорт стали в США рухнул на 21,7%

В первом квартале импорт стали в США рухнул на 21,7%

Согласно данным American Iron and Steel Institute, в течение марта 2020 года объёмы стального импорта в США составили 1,75 млн. тонн - на 15,9% больше по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

На долю импорта готового проката в общем объёме пришлось 1,511 млн. тонн. Рост показателей в годовом сопоставлении - 12,1%.

За первый квартал 2020 года на территорию США было ввезено 6,41 млн. тонн продукции зарубежных металлургических предприятий, 4,507 млн. тонн из них пришлось на готовый прокат. Снижение объёмов в годовом соотношении - 21,7% и 25,6% соответственно.

Крупнейшими странами-экспортёрами металлопродукции в США остаются Южная Корея, Япония, Германия и Турция.

МинПром по материалам МеталлСервис

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НАБУ заинтересовалось "коррупционной скидкой" при продаже арестованного актива "Газпрома"НАБУ заинтересовалось "коррупционной скидкой" при продаже арестованного актива "Газпрома"
Украинские заробитчане полетели собирать клубнику в ФинляндииУкраинские заробитчане полетели собирать клубнику в Финляндии
Молдавский метзавод хочет отмены украинских антидемпинговых пошлинМолдавский метзавод хочет отмены украинских антидемпинговых пошлин
США выделили Украине $2,1 млн на ремонт реабилитационных центровСША выделили Украине $2,1 млн на ремонт реабилитационных центров
В Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривенВ Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Выплавка стали в Японии снизилась до уровня 2009 годаВыплавка стали в Японии снизилась до уровня 2009 года
В Украине более 127 тысяч безработных стали на учет. Каждый второй уволен во время карантинаВ Украине более 127 тысяч безработных стали на учет. Каждый второй уволен во время карантина
CISA пересмотрела прогноз по потреблению стали в КитаеCISA пересмотрела прогноз по потреблению стали в Китае
Нафтогаз прекратил импортировать газНафтогаз прекратил импортировать газ
В НБУ рассказали, какие подозрительные операции клиентов банки обнаружили в 1 кварталеВ НБУ рассказали, какие подозрительные операции клиентов банки обнаружили в 1 квартале
ЕЭК продлжит расследовать импорт китайской алюминиевой лентыЕЭК продлжит расследовать импорт китайской алюминиевой ленты
Индия расследует импорт медного проката из 6 странИндия расследует импорт медного проката из 6 стран
Иран увеличил экспорт стали на 22%Иран увеличил экспорт стали на 22%
POSCO ожидает снижения выплавки стали на 7,1%POSCO ожидает снижения выплавки стали на 7,1%
В мире падает выплавка сталиВ мире падает выплавка стали
Последние новости
Подгружаем последние новости