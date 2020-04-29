В первом квартале импорт стали в США рухнул на 21,7%

Согласно данным American Iron and Steel Institute, в течение марта 2020 года объёмы стального импорта в США составили 1,75 млн. тонн - на 15,9% больше по сравнению с тем же месяцем 2019 года.



На долю импорта готового проката в общем объёме пришлось 1,511 млн. тонн. Рост показателей в годовом сопоставлении - 12,1%.



За первый квартал 2020 года на территорию США было ввезено 6,41 млн. тонн продукции зарубежных металлургических предприятий, 4,507 млн. тонн из них пришлось на готовый прокат. Снижение объёмов в годовом соотношении - 21,7% и 25,6% соответственно.



Крупнейшими странами-экспортёрами металлопродукции в США остаются Южная Корея, Япония, Германия и Турция.

