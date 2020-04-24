НБУ уменьшил норму выкупа валюты на межбанке до $20 миллионов в день

До конца 3 квартала 2020 года Национальный банк намерен покупать на межбанковском валютном рынке при благоприятной ситуации до $20 млн в день для пополнения международных резервов. До сегодня норматив составлял $50 млн. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Фото: ukranews.com

Почему НБУ пересмотрел норматив

Норматив в $50 млн в день действовал с конца 2019 года. Нацбанк пересмотрел его в связи с уменьшением объема клиентских операций на межбанковском валютном рынке Украины вследствие негативного воздействия пандемии коронавируса на мировую торговлю и инвестиционную активность.

Впрочем, отмечают в НБУ, общий объем продажи валюты предприятиями-экспортерами остается достаточным для удовлетворения спроса как со стороны бизнеса, так и граждан.

Как это повлияет на курс

В Нацбанке отмечают, что индикативный объем покупки валюты в $20 млн не является препятствием для рыночного курсообразования, ведь составляет менее 5% от среднедневного объема операций на рынке.

В то же время при необходимости НБУ будет проводить интервенции по продаже валюты в те дни, когда спрос на валюту будет превышать предложение. Как и ранее, регулятор только будет сглаживать чрезмерные курсовые колебания и не пытаться фиксировать курс гривны на определенном уровне.

Курс и дальше будет определяться балансом спроса и предложения на валюту со стороны всех участников финансового рынка.

Ситуация на межбанке

В апреле предложение валюты как на безналичном, так и наличном сегментах рынка зачастую превышает спрос. Это дает возможность Нацбанку, пользуясь благоприятной ситуацией, пополнять международные резервы в отдельные дни.

Рынок нормализовался после нескольких недель ажиотажа во второй половине марта из-за карантинных ограничений. С начала апреля предложение валюты со стороны бизнеса и населения преобладает спрос.

«В целом с начала апреля мы выкупили в резервы избыток валюты объемом около $600 млн», — прокомментировал заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

Ранее сообщалось