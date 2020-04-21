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2020-04-21
Украина получила 190 миллионов евро помощи от Евросоюза. Как распорядятся
Евросоюз предоставил Украине пакет поддержки в размере 190 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Фото: delo.ua
На что потратят помощь
Сообщается, что ЕС выделил Украине деньги для поддержки системы здравоохранения, малого и среднего бизнеса, а также для наиболее уязвимых групп населения.
В частности, около 15 млн евро будут направлены на поддержку системы здравоохранения, 61 млн евро предусмотрен для поддержки экономики, 20 млн евро — для поддержки малых и средних предприятий, 25 млн евро — малых фермерских хозяйств, 4 млн евро — на поддержку наиболее уязвимых групп населения.
Кроме того, 13 млн евро гуманитарной помощи ЕС предоставил для страдающего от войны населения Донбасса.
Ранее сообщалось
- Всемирный банк предоставит Украине $135 млн, из них $35 млн пойдут на борьбу с коронавирусом.
- Около $165 млн на борьбу с коронавирусом предоставит Украине ООН.
- ЕИБ пообещал выделить Украине 40 млн евро кредита на закупку медоборудования. Еще свыше $500 млн может предоставить МБРР.