Обвал цен на нефть начинает бить по бюджету РФ — СМИ

РоSSийский бюджет только начинает чувствовать последствия обвала цен на нефть.

Обвал цен на нефть начинает бить по бюджету РФ — СМИ

РоSSийский бюджет только начинает чувствовать последствия обвала цен на нефть. Об этом пишет НВ со ссылкой на Bloomberg.

Что будет с бюджетом

По подсчетам агентства, в мае бюджет РоSSии получит меньше $1 за каждый баррель экспортированной нефти марки Urals. Это связано с тем, что налог на экспорт нефти пересчитывается ежемесячно с учетом средней цены на нефть марки Urals.

Bloomberg отмечает, что в мае он упадет на 87% — до $6,8 за тонну.

Для сравнения, в январе один баррель нефти, поставленный на экспорт, приносил в бюджет $10,5, в феврале — $10,7, в марте — $9,1, в апреле — $7,1.

Предыстория

12 апреля члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряд других нефтедобывающих государств, включая РоSSию, договорились о снижении добычи нефти в мае-июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки (б/с), или на 23% от уровня октября 2018 года (для РоSSии и Саудовской Аравии уровни отсчета определены отдельно — 11 млн б/с).

РоSSии, которая в начале марта в рамках предыдущего соглашения ОПЕК+ не захотела увеличить свою квоту на сокращение добычи с 0,3 млн баррелей в сутки до 1,5 млн б/c, теперь пришлось согласиться снизить добычу на 2,5 млн б/c. Если РФ выполнит взятые на себя обязательства, ее производство снизится на 23%.

Общие расходы федерального бюджета РоSSии зависят от базовых нефтегазовых доходов — доходов, рассчитанных при цене нефти $42,4 за баррель в этом году. Из-за падения цен в марте роSSийский бюджет недополучил 22 млрд рублей, сообщали в Минфине РФ.

Потери в апреле оцениваются ведомством в размере 55,8 млрд рублей. В Минфине прогнозируют, что в этом году роSSийский бюджет станет дефицитным.

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