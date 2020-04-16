Обвал цен на нефть начинает бить по бюджету РФ — СМИ
РоSSийский бюджет только начинает чувствовать последствия обвала цен на нефть.
РоSSийский бюджет только начинает чувствовать последствия обвала цен на нефть. Об этом пишет НВ со ссылкой на Bloomberg.
Что будет с бюджетом
По подсчетам агентства, в мае бюджет РоSSии получит меньше $1 за каждый баррель экспортированной нефти марки Urals. Это связано с тем, что налог на экспорт нефти пересчитывается ежемесячно с учетом средней цены на нефть марки Urals.
Bloomberg отмечает, что в мае он упадет на 87% — до $6,8 за тонну.
Для сравнения, в январе один баррель нефти, поставленный на экспорт, приносил в бюджет $10,5, в феврале — $10,7, в марте — $9,1, в апреле — $7,1.
Предыстория
12 апреля члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряд других нефтедобывающих государств, включая РоSSию, договорились о снижении добычи нефти в мае-июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки (б/с), или на 23% от уровня октября 2018 года (для РоSSии и Саудовской Аравии уровни отсчета определены отдельно — 11 млн б/с).
РоSSии, которая в начале марта в рамках предыдущего соглашения ОПЕК+ не захотела увеличить свою квоту на сокращение добычи с 0,3 млн баррелей в сутки до 1,5 млн б/c, теперь пришлось согласиться снизить добычу на 2,5 млн б/c. Если РФ выполнит взятые на себя обязательства, ее производство снизится на 23%.
Общие расходы федерального бюджета РоSSии зависят от базовых нефтегазовых доходов — доходов, рассчитанных при цене нефти $42,4 за баррель в этом году. Из-за падения цен в марте роSSийский бюджет недополучил 22 млрд рублей, сообщали в Минфине РФ.
Потери в апреле оцениваются ведомством в размере 55,8 млрд рублей. В Минфине прогнозируют, что в этом году роSSийский бюджет станет дефицитным.