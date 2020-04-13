Укрпошта обещает не повышать тарифы на свои услуги

Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» решил не прекращать действие сервиса международных отправлений из Украины, несмотря на ограничение авиасообщения с другими странами, и не планирует повышать тарифы на свои услуги. Об этом написал гендиректор компании Игорь Смелянский в фейсбуке.

Укрпошта обещает не повышать тарифы на свои услуги

По его словам, сейчас из-за пандемии коронавируса в мире почтовые операторы Канады, Испании, Германии, Казахстана и Южной Кореи закрыли прием экспортных отправлений, некоторые страны сократили работу сортировочных центров и таможенных пунктов и начали использовать грузовые поезда для транзита свои отправлений.

«Укрпошта, понимая свою важную роль в обеспечении экспорта для малого и среднего бизнеса, личных потребностей граждан, приняла решение не прекращать отправку из Украины, а также не изменять тарифы, несмотря на растущие расходы», — заверил Смелянский.

Он отметил, что в условиях полного закрытия пассажирского авиасообщения Укрпочта планирует ввести другие пути доставки, в частности, используя грузовые рейсы Turkish Airlines, транзит вместе с компанией «Элерон» и AirBaltic из аэропорта «Жуляны» и аэропорта Львова.

Таким образом будет обеспечено регулярное грузовое сообщение в Европу и США, а также действуют наземные маршруты в Молдову, Румынию, Польшу, Латвию, Эстонию, Словакию, Чехию и другие географически близкие к Украине страны.

«Затраты на транспортировку почты в страну назначения выросли в 2-3 раза в разные направления. Но «Укрпочта» приняла решение не вводить дополнительные надбавки за доставку, а также не отменять действие программы лояльности для экспортеров. Все скидки будут сохранены», — заверил Смелянский.

Вместе с тем он предупредил, что сроки доставки отправлений могут быть большими, поскольку сроки транзита между таможнями Украины и стран назначения могут быть от 2 дней до 2 недель, но могут происходить и аномальные случаи транзита в 3-4 недели.

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