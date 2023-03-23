Обмін старих лампочок на LED: Укрпошта зменшить кількість відділень

В Україні вже півтора місяці продовжується безкоштовний обмін старих ламп розжарювання на економні LED-лампи. Лампи можна обміняти у відділеннях "Укрпошти". Стало відомо, до якого числа триватиме ця благодійна програма.

В Україні зменшили кількість поштових відділень для обміну старих лампочок на LED: названо терміни завершення програми

В українських селах, де обмін стартував із 7 лютого, місцеві жителі зможуть обмінювати лампочки до кінця квітня. З 1 травня обмін буде доступний лише у 23 відділеннях Укрпошти у містах-мільйонниках та обласних центрах країни.

Список відділень, де доступна дана послуга, українці можуть дізнатися при поданні заявки на обмін через програму "Дія".

Як подати заявку в "Дії" на обмін лампочок

  • Авторизуйтесь у програмі, зайдіть у меню "Послуги" та виберіть пункт "Обмін ламп".
  • Введіть номер телефону та виберіть зі списку доступне відділення "Укрпошти", в якому вам зручно здійснити обмін.
  • Дочекайтесь повідомлення від "Дії": коли заявку підтвердять, на обмін ламп у вибраному відділенні пошти заявник матиме п'ять днів.
В Україні зменшили кількість поштових відділень для обміну старих лампочок на LED: названо терміни завершення програми

У рамках програми в держави залишилося ще 11 млн лампочок "для роздачі". Загалом Євросоюз надав 35 млн LED-ламп, закупівлю ще 5 млн профінансувала Франція.

Для обміну лампочок на Укрпошті потрібно пред'явити паспорт та ІПН. Одна людина може обміняти максимум п'ять лампочок.

Без попередньої реєстрації в "Дії" в обміні лампочок можуть відмовити, оскільки до відділень завозять лімітовану кількість ламп.

Раніше повідомлялося, що у майбутньому українці зможуть обміняти старі газові казани на нові.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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