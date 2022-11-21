Укрпошта відновила відправлення посилок до Херсона

Укрпошта відновила відправлення посилок з та до звільненого Херсону. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Фото: dengi.ua

Відправка посилок

«Відправляти нові посилки з/до Херсона можна буде з 21 листопада. Зокрема привозитимуться й замовлення з інтернет-магазинів та аптек. Відтак напередодні зими буде змога отримати найнеобхідніше (і не тільки)», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також до Херсона вже надіслано журнали й газети — передплачені та для роздрібного продажу. Крім того, до міста доставили марки воєнного часу, конверти й листівки.

У Херсоні наразі відкриті шість відділень: