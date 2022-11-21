Укрпошта відновила відправлення посилок до Херсона

Укрпошта відновила відправлення посилок з та до звільненого Херсону. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Укрпошта відновила відправлення посилок до Херсона
Фото: dengi.ua

Відправка посилок

«Відправляти нові посилки з/до Херсона можна буде з 21 листопада. Зокрема привозитимуться й замовлення з інтернет-магазинів та аптек. Відтак напередодні зими буде змога отримати найнеобхідніше (і не тільки)», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також до Херсона вже надіслано журнали й газети — передплачені та для роздрібного продажу. Крім того, до міста доставили марки воєнного часу, конверти й листівки.

У Херсоні наразі відкриті шість відділень:

  • 73002 — вул. Перекопська, 151;
  • 73003 — просп. Ушакова, 41;
  • 73008 — вул. Чорноморська, 64;
  • 73020 — вул. Лавреньова, 11;
  • 73021 — вул. Шенгелія, 4;
  • 73039 — просп. 200-річчя Херсона, 43.





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