Новостей.COM ⇒
2022-11-21
Укрпошта відновила відправлення посилок до Херсона
Укрпошта відновила відправлення посилок з та до звільненого Херсону. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Фото: dengi.ua
Відправка посилок
«Відправляти нові посилки з/до Херсона можна буде з 21 листопада. Зокрема привозитимуться й замовлення з інтернет-магазинів та аптек. Відтак напередодні зими буде змога отримати найнеобхідніше (і не тільки)», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також до Херсона вже надіслано журнали й газети — передплачені та для роздрібного продажу. Крім того, до міста доставили марки воєнного часу, конверти й листівки.
У Херсоні наразі відкриті шість відділень:
- 73002 — вул. Перекопська, 151;
- 73003 — просп. Ушакова, 41;
- 73008 — вул. Чорноморська, 64;
- 73020 — вул. Лавреньова, 11;
- 73021 — вул. Шенгелія, 4;
- 73039 — просп. 200-річчя Херсона, 43.