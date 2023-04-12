Україна відновила експорт електроенергії до Польщі

Також ми експортуємо енергію до Молдови.

Україна відновила експорт електроенергії власного виробництва до Польщі, повідомили 12 квітня в Національній енергокомпанії «Укренерго», інформує ZN.ua.

Україна відновила експорт електроенергії до Польщі
© Pixabay

В компанії заявили, що станом на середу виробництво електроенергії в Україні повністю забезпечує потребу споживачів, а в енергосистемі наявний достатній резерв потужності.

«Завдяки цьому є можливість експортувати електроенергію в Молдову (30-95 МВт в різні години), та від сьогодні – до Польщі (до 75 МВт в різні години)», - зазначили в НЕК.

При цьому пріоритетом для «Укренерго» є відновлення надійності живлення всередині країні. Для цього ремонтні бригади проводять відновлювальні роботи на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак.

Зокрема після атаки 9 березня уже повернуто в роботу п’ять магістральних ліній та частково відновлено обладнання дев’яти підстанцій різного класу напруги. Відновлювальні роботи продовжуються.

«Просимо, за можливості, переносити використання потужної техніки у нічні та денні години. Це дозволить зменшити навантаження на енергосистему, яка зазнала тяжких пошкоджень ворога і все ще продовжує відновлюватися», - додали в компанії.

Нагадаємо, що експорт електроенергії в Молдову Україна відновила цього тижня. При цьому продаж електроенергії за кордон є незначним.

Зупинити експорт електроенергії Україні була вимушена в листопаді 2022 року після низки російських ракетних атак на енергосистему України, її серйозного пошкодження та виникнення дефіциту для власних споживачів.


Ірина Знась, ZN.ua





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