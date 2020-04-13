Дефолта не будет даже без сотрудничества с МВФ — министр финансов

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что без сотрудничества с Международным валютным фондом дефолта в Украине не будет, однако будет очень сложно. Об этом он рассказал в эфире программы «Свобода слова», передает ЭП.

Фото: racurs.ua

Что говорит министр

Также, по словам министра, на сегодняшний день нет условий для проведения реструктуризации государственного долга Украины.

«Нет необходимых условий для проведения реструктуризации. Долговая нагрузка абсолютно контролируемая. Мы прекрасно понимаем, что сейчас происходит. У нас на завершающей стадии переговоры с Международным валютным фондом, мы ожидаем кредитную поддержку Всемирного банка, Европейской комиссии», — отметил он.

Если в Украине будут ограничены возможности по внешним заимствованиям, то правительство будет вынуждено делать другие радикальные шаги.

«Этот бюджет непростой. Если у нас будут ограничены возможности заимствований, мы будем делать другие радикальные шаги. Сегодня мы надеемся на то, что парламент проявит добрую волю и примет необходимые законы», — сказал Марченко.

Ранее сообщалось

МВФ ожидает окончательное принятие украинским парламентом законодательства о реструктуризации банков, а также внесения изменений в госбюджет-2020 в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Как заявил 27 марта президент Зеленский, власти договорились с руководством МВФ , что после принятия парламентом законов о банковском регулировании и запуске рынка земли Украина в течение примерно 15 дней получит от МВФ первый транш в размере $1,75-2 млрд.

31 марта Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения и одобрила в первом чтении законопроект о банковском регулировании. Ко второму чтению депутаты внесли более 16 000 поправок. Когда их будут рассматривать — пока не известно.

Ранее сообщалось, что МВФ может увеличить размер помощи Украине с $5,5 млрд до $8 млрд в случае принятия парламентом нового законопроекта в отношении банков-банкротов и закона о рынке земли.

13 марта Украина выплатила МВФ $409,6 млн по программе расширенного финансирования EFF. Очередные платежи перед МВФ запланированы на конец апреля и начало мая.