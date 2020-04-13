Дефолта не будет даже без сотрудничества с МВФ — министр финансов

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что без сотрудничества с Международным валютным фондом дефолта в Украине не будет, однако будет очень сложно. Об этом он рассказал в эфире программы «Свобода слова», передает ЭП.

Дефолта не будет даже без сотрудничества с МВФ — министр финансов
Фото: racurs.ua

Что говорит министр

Также, по словам министра, на сегодняшний день нет условий для проведения реструктуризации государственного долга Украины.

«Нет необходимых условий для проведения реструктуризации. Долговая нагрузка абсолютно контролируемая. Мы прекрасно понимаем, что сейчас происходит. У нас на завершающей стадии переговоры с Международным валютным фондом, мы ожидаем кредитную поддержку Всемирного банка, Европейской комиссии», — отметил он.

Если в Украине будут ограничены возможности по внешним заимствованиям, то правительство будет вынуждено делать другие радикальные шаги.

«Этот бюджет непростой. Если у нас будут ограничены возможности заимствований, мы будем делать другие радикальные шаги. Сегодня мы надеемся на то, что парламент проявит добрую волю и примет необходимые законы», — сказал Марченко.

Ранее сообщалось

  • МВФ ожидает окончательное принятие украинским парламентом законодательства о реструктуризации банков, а также внесения изменений в госбюджет-2020 в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

  • Как заявил 27 марта президент Зеленский, власти договорились с руководством МВФ, что после принятия парламентом законов о банковском регулировании и запуске рынка земли Украина в течение примерно 15 дней получит от МВФ первый транш в размере $1,75-2 млрд.

  • 31 марта Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения и одобрила в первом чтении законопроект о банковском регулировании. Ко второму чтению депутаты внесли более 16 000 поправок. Когда их будут рассматривать — пока не известно.

  • Ранее сообщалось, что МВФ может увеличить размер помощи Украине с $5,5 млрд до $8 млрд в случае принятия парламентом нового законопроекта в отношении банков-банкротов и закона о рынке земли.

  • 13 марта Украина выплатила МВФ $409,6 млн по программе расширенного финансирования EFF. Очередные платежи перед МВФ запланированы на конец апреля и начало мая.

  • Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме $5,5 млрд в декабре 2019 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ВВП Франции в 1 квартале – худший с 1945 годаВВП Франции в 1 квартале – худший с 1945 года
В условиях кризиса Украине нужно развивать внутреннее потребление металлаВ условиях кризиса Украине нужно развивать внутреннее потребление металла
Ахметов за год потерял 600 позиций в списке ForbesАхметов за год потерял 600 позиций в списке Forbes
В Киеве во время карантина упал уровень оплаты коммунальных услугВ Киеве во время карантина упал уровень оплаты коммунальных услуг
Украина уже потратила почти миллиард на борьбу с коронавирусомУкраина уже потратила почти миллиард на борьбу с коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости
После сделки ОПЕК нефть все равно будет дешеветь – Goldman SachsПосле сделки ОПЕК нефть все равно будет дешеветь – Goldman Sachs
Министр экономики заверил, что дефицита хлеба и скачка цен в Украине не будетМинистр экономики заверил, что дефицита хлеба и скачка цен в Украине не будет
Коболев: цена на газ рекордно низкая и будет еще нижеКоболев: цена на газ рекордно низкая и будет еще ниже
Министры финансов ЕС согласовали план поддержки экономики на 500 миллиардов евроМинистры финансов ЕС согласовали план поддержки экономики на 500 миллиардов евро
Глава JPMorgan прогнозирует «тяжелую рецессию в сочетании с финансовым стрессом»Глава JPMorgan прогнозирует «тяжелую рецессию в сочетании с финансовым стрессом»
Ошибок 90-х будут избегать. Нацбанк не будет финансировать бюджетОшибок 90-х будут избегать. Нацбанк не будет финансировать бюджет
Сингапур не будет останавливать полупроводниковые производства даже при карантинеСингапур не будет останавливать полупроводниковые производства даже при карантине
Администрация Трампа запросила еще $250 миллиардов на поддержку малого бизнесаАдминистрация Трампа запросила еще $250 миллиардов на поддержку малого бизнеса
«Сильпо» будет доставлять продукты на дом«Сильпо» будет доставлять продукты на дом
Встреча министров ОПЕК+ переносится на 9 апреляВстреча министров ОПЕК+ переносится на 9 апреля
Последние новости
Подгружаем последние новости