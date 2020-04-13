“Киевтеплоэнерго” запретили отключать горячую воду во время карантина

Столичные власти запретили КП "Киевтеплоэнерго" отключать горячую воду в жилых домах во время карантина. Кроме того, испытания теплосетей поручено начать уже после окончания карантина.

Об этом KV стало известно из отдельного поручения заместителя председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Петра Пантелеева от 9 апреля 2020 года № 003-554.

“Прошу срочно внести изменения в График проведения испытаний тепловых сетей КП “Киевтеплоэнерго” (*) в 2020 году касательно начала таких испытаний сразу после окончания карантина”, – говорится в поручении.

Согласно документу, на момент введения карантина мероприятия и работы, связанные с отключением горячего водоснабжения для жилых домов, поручено не выполнять.

Ответственными за выполнение данного поручения назначены директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Науменко и директор КП “Киевтеплоэнерго” Вячеслав Бинд.

Ранее KV сообщала, что в связи с завершением отопительного сезона в столице, с 9 апреля в Киеве планировалось начать гидравлические испытания теплосетей на изношенность. Кроме того, городские власти решили обратиться в Кабинет министров с предложением изменить формат проведения гидравлических испытаний тепловых сетей. Так, соответствующие изменения необходимо вносить в профильное законодательство, чтобы уменьшить сроки, когда в доме отсутствует услуга горячего водоснабжения при проведении тестирований трубопроводов.

Напомним, на период карантина КП “Киевтеплоэнерго” и ЧАО “АК “Киевводоканал” будут предоставлять услуги без выезда к потребителям. Потребителю для заказа дистанционной услуги достаточно самостоятельно оформить заявку на сайте коммунального концерна “Центр коммунального сервиса”.

Согласно данным аналитической системы YouControl , основной вид деятельности КП “Киевтеплоэнерго” – поставка пара, горячей воды и кондиционированного воздуха. С 22 декабря 2018 года КП “Киевтеплоэнерго” руководит Вячеслав Бинд.

“Киевтеплоэнерго” подчинено Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА, который с 17 июля 2017 года возглавляет Дмитрий Науменко. С 1 сентября 2014 года сферу ЖКХ в Киеве курирует замглавы КГГА Петр Пантелеев.

* КП “Київтеплоенерго” (код ЄДРПОУ: 40538421)