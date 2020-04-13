“Киевтеплоэнерго” запретили отключать горячую воду во время карантина
Столичные власти запретили КП "Киевтеплоэнерго" отключать горячую воду в жилых домах во время карантина. Кроме того, испытания теплосетей поручено начать уже после окончания карантина.
Об этом
“Прошу срочно внести изменения в График проведения испытаний тепловых сетей КП “Киевтеплоэнерго” (*) в 2020 году касательно начала таких испытаний сразу после окончания карантина”, – говорится в поручении.
Согласно документу, на момент введения карантина мероприятия и работы, связанные с отключением горячего водоснабжения для жилых домов, поручено не выполнять.
Ответственными за выполнение данного поручения назначены директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Науменко и директор КП “Киевтеплоэнерго” Вячеслав Бинд.
Ранее
Напомним, на период карантина КП “Киевтеплоэнерго” и ЧАО “АК “Киевводоканал” будут предоставлять услуги без выезда к потребителям. Потребителю для заказа дистанционной услуги достаточно самостоятельно оформить заявку на сайте коммунального концерна “Центр коммунального сервиса”.
Согласно данным аналитической системы
“Киевтеплоэнерго” подчинено Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА, который с 17 июля 2017 года возглавляет Дмитрий Науменко. С 1 сентября 2014 года сферу ЖКХ в Киеве курирует замглавы КГГА Петр Пантелеев.
* КП “Київтеплоенерго” (код ЄДРПОУ: 40538421)
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