Экспорт лома из Украины в марте рухнул на 95,6%

Экспорт металлолома из Украины в марте упал на 95,6% по сравнению с мартом 2019 года – до 100 тыс. долл.



В натуральном выражении экспорт лома сократился на 84,2% – до 493 т. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики.



В первом квартале 2020 года экспорт лома сократился на 46,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $2,9 млн. В натуральном выражении экспорт снизился на 42,1% – до 11,4 тыс. т.



Больше всего украинского лома по-прежнему потребляет Турция (77,25%).



По итогам 2019 года экспорт металлолома из Украины упал в 7,8 раза – до 42,2 тыс. т. В денежном выражении он снизился в 9 раз – до $11,8 млн. Причина – увеличение экспортной пошлины в начале 2019 года.



Напомним, что уровень обеспеченности меткомбинатов металлоломом в марте составлял 119,1%. В марте металлургам поставили 283,4 тыс. т лома при расчетной потребности в 238 тыс. т. Запасы сырья у металлургов на конец марта составляли 80-82 тыс. т.

